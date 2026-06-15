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A Coruña

El muelle de Calvo Sotelo cierra para prepararse para los conciertos y festivales de verano

Quedará cerrado al público hasta que finalicen las actividades estivales

Redacción
15/06/2026 17:20
El muelle de Calvo Sotelo cerró este lunes sus puertas al público
El muelle de Calvo Sotelo cerró este lunes sus puertas al público
Carlota Blanco
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El muelle de Calvo Sotelo cerró este lunes sus puertas al público para comenzar los preparativos de las actividades musicales y de ocio que los terrenos portuarios acogerá durante los próximos meses.

Para poder comenzar a montar los escenarios, la instalación de servicios de hostelería, medios audiovisuales y otros elementos propios de los espectáculos, el acceso al muelle queda cerrado al público. El puerto volverá a abrir cuando acaben estos eventos veraniegos.

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

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El muelle de Calvo Sotelo se abrió a la ciudadanía en otoño de 2022, una vez que dejó de tener tráfico de mercancías. Fue una de las iniciativas que puso en marcha la Autoridad Portuaria de A Coruña, bajo el lema de 'Abierto a todo el mundo'. Desde aquel momento se compatibiliza su uso ciudadano con las escalas de cruceros y otros barcos que arriban ocasionalmente a la dársena. En verano, sus puertas se cierran para poder acoger conciertos, festivales y otras actividades de ocio.

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La dársena acogerá conciertos de Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Coti, Monsieur Periné, Alejandro Sanz, Romeo Santos & Prince Royce, los festivales Morriña y Recorda Fest y la propuesta ‘Sacro’, de Mestiza, en septiembre.

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