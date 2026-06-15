El muelle de Calvo Sotelo cierra para prepararse para los conciertos y festivales de verano

El muelle de Calvo Sotelo cerró este lunes sus puertas al público Carlota Blanco

El muelle de Calvo Sotelo cerró este lunes sus puertas al público para comenzar los preparativos de las actividades musicales y de ocio que los terrenos portuarios acogerá durante los próximos meses.

Para poder comenzar a montar los escenarios, la instalación de servicios de hostelería, medios audiovisuales y otros elementos propios de los espectáculos, el acceso al muelle queda cerrado al público. El puerto volverá a abrir cuando acaben estos eventos veraniegos.

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El muelle de Calvo Sotelo se abrió a la ciudadanía en otoño de 2022, una vez que dejó de tener tráfico de mercancías. Fue una de las iniciativas que puso en marcha la Autoridad Portuaria de A Coruña, bajo el lema de 'Abierto a todo el mundo'. Desde aquel momento se compatibiliza su uso ciudadano con las escalas de cruceros y otros barcos que arriban ocasionalmente a la dársena. En verano, sus puertas se cierran para poder acoger conciertos, festivales y otras actividades de ocio.

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La dársena acogerá conciertos de Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Coti, Monsieur Periné, Alejandro Sanz, Romeo Santos & Prince Royce, los festivales Morriña y Recorda Fest y la propuesta ‘Sacro’, de Mestiza, en septiembre.