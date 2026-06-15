El jurado popular del juicio de Yoel Quispe ya delibera sobre el futuro de los acusados

Concentración de allegados de Quispe German Barreiros

Los miembros del jurado popular del juicio por el crimen de Yoel Quispe ya se encuentran incomunicados, bajo custodia policial y tratando de dar respuesta a las preguntas que dictarán el futuro inmediato de José Luis Franco y Yared Gestal, los dos acusados por la muerte del joven de 22 años en la Nochebuena de 2023.

El magistrado entregó este lunes al Tribunal del jurado el objeto de veredicto, que recoge las preguntas que deben contestar y argumentar para llegar a la conclusión del grado de responsabilidad de cada uno de los dos acusados por asesinato. Así, desde ese momento, los miembros del jurado fueron trasladados para dar inicio a la deliberación, cuyo resultado podría ser comunicado en cualquier momento cuando lleguen a una conclusión.

Estos tendrán que repasar todos los hechos, testimonios y pruebas recogidos a lo largo del juicio, que duró dos semanas, para determinar qué hizo cada acusado en la madrugada del 24 de diciembre de 2023. A través de argumentos, explicarán sus motivos para considerarlos culpables o no. De ser condenados, la pena la pondrá el magistrado tras conocer el veredicto.

Franco y Gestal se enfrentan a una pena de veinte años por asesinato. La fiscal, Olga Serrano, solo acusaba inicialmente al primero, y por homicidio. Pero la semana pasada, en la sesión del jueves, añadió al segundo como cooperador necesario y elevó su acusación a asesinato, subiendo la petición para los dos acusados a veinte años de prisión. Las acusaciones particulares reclaman 25 años de prisión para ambos, por asesinato con alevosía.

Conclusiones

En la lectura de conclusiones, la fiscal y las acusaciones particulares de la madre y el padre de Yoel Quispe calificaron su muerte de “ejecución” y de acto “cruel” con “violencia sorpresiva y desalmada”, sin posibilidad de defensa de la víctima.

“Un ataque a traición”, sentenció, en la última sesión del juicio, la fiscal en línea con las demás acusaciones. “Una violencia letal”, añadió el letrado que representa al padre de Yoel. “Hubo una unidad de acción”, sostuvo el letrado de la madre. Esto con estas tres partes rechazando legítima defensa, arrebato u obcecación. “Dos salvajes disfrazados de pacificadores”, señaló la fiscal sobre los dos jóvenes a los que acusa. También consideraron que no hay pruebas de que ese día hubieran consumido drogas o alcohol, como sostuvieron las defensas, descartando, además, que la capacidad cognitiva o volitiva del autor confeso estuviese afectada, como argumentó su letrada.

“Queremos justicia para todos, para Yoel y para los acusados”, dijo esta abogada, que negó que existan pruebas de que José Luis Franco tuviese “intención de matar” y pidió un veredicto del Tribunal del Jurado que no esté basado “en conjeturas”. Ahora será cuestión de horas.