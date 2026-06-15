El Chuac es el hospital de Galicia donde más se sigue la huelga de médicos

Una médica porta una pancarta en una concentración | A. Pérez Meca (Efe)

Junio trae una nueva semana de huelga de médicos contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, con cinco días de protestas -de lunes a viernes- que volverán a afectar a miles de procesos asistenciales. A Coruña se ha visto especialmente afectada en la primera jornada de este paro, donde el Chuac se ha situado como el hospital gallego con mayor seguimiento, mientras en Atención Primaria marca el dato más bajo.

Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, uno de cada cuatro médicos secundaron en el turno de mañana la huelga en el Hospital de A Coruña, lo que supone casi un 25% de seguimiento. Es el dato más elevado de Galicia, aunque le sigue de cerca el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, con un 22,76%, y el de Pontevedra, con un 21,5%.

En el resto de áreas sanitarias, el seguimiento se situó por debajo del 20%, siendo el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol el que registró el dato más bajo, un 14,96%.

El más bajo en Primaria

De nuevo, el seguimiento es desigual entre hospitales y Atención Primaria, donde solo un 0,82% de los médicos secundaron este lunes el paro en el área sanitaria de A Coruña. Supone el dato más bajo de toda la comunidad, donde destaca el de Vigo, que se situó en un 5,45%.

La Xunta volvió a pedir este lunes al Ministerio de Sanidad que alcance "una solución definitiva, que pasa de manera prioritaria por que la ministra de Sanidad tenga en cuenta el colectivo médico y cierre el conflicto que generó alrededor de la reforma del Estatuto Marco".

También se congratuló tras por haber cerrado "siete acuerdos con seis sindicatos para mejorar las condiciones del personal sanitario de forma notable con un gran esfuerzo económico".

La Consellería recuerda que desde el inicio de las convocatorias de huelga contra el Estatuto Marco, en el mes de diciembre, en Galicia se han suspendido cerca de 245.000 actos médicos. Más concretamente, alrededor de 5.200 cirugías, más de 137.500 consultas hospitalarias; casi 86.700 consultas de atención primaria; y más de 15.300 pruebas.