El calendario musical de A Coruña se comprime con la llegada del calor

Aitana, en la imagen durante su actuación en el Morriña Fest en 2024, volverá a cantar este verano en la ciudad, en esta ocasión en el Coliseum Carlota Blanco

Aunque oficialmente el verano comenzará el próximo día 21, el estío musical en A Coruña tenía previsto empezar con el mes de junio, en concreto en su primer fin de semana con el Wake Up Festival y, el pasado sábado iba a tener una segunda cita al aire libre, la de El Último de la Fila en Riazor. Con ambas propuestas trasladadas a Compostela, el verano musical tendrá que esperar, sólo un día más que para el astronómico.

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Será Noites do Porto, que este año ha cambiado los meses de septiembre y octubre por los de junio y julio, quien inaugure la temporada de grandes eventos y conciertos en A Coruña. Desde el 22 de junio hasta el 5 de julio, el primer festival del verano tomará el muelle de Batería, el Jazz Filloa, el Garufa, la Mardi Gras, Inn Club o el teatro Colón con la visita de artistas como Xoel López, Coti, María José Llergo, The Horrors, Lela Soto o Myele Manzana, entre otros.

Sin apenas tiempo a respirar, la siguiente cita será el Atlantic Pride. El Orgullo do Norte se celebrará este año del 5 al 12 de julio, una semana en la que la música volverá a llenar la plaza de Pontevedra y los jardines de Méndez Núñez con actuaciones como las de Azúcar Moreno, Alba Reche, Julieta, Miriam Rodríguez, Montedapena, María Isabel, Soraya, Zahara o Whigfield, entre otras.

Las Fiestas y el Noroeste ya cuentan con nombres como Luz Casal, The Rapants, Bomba Estéreo o Echo and the Bunnymen

De nuevo sin descanso, el 12 de julio A Coruña se convertirá en la capital internacional del jazz hasta el día 19. Lo hará gracias al festival +QJazz, que contará con Big Daddy Wilson, The Wooten Brothers, Toninho Horta & Jorge Pardo, Camille Thurman & The Darrel Green Quartet, Seada Quartet, Beater Jazz Collective o Patricio Carpossi Quartet, en espacios como el Colón, el Jazz Filloa, el Garufa o, al aire libre, en la plaza de Azcárraga.

En el campo de los festivales, habrá que esperar hasta finales de mes para el siguiente. El Morriña Fest este año se extiende a tres días (del 24 al 26 de julio), con nombres como Manuel Turizo, Young Miko, Juanes, Luck Ra, Myke Towers o Belén Aguilera y una jornada (la del 26) dedicada a la electrónica gracias a la colaboración con Brunch Electronik, con actuaciones de Paul Kalkbrenner o Maceo Plex.

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Ya en agosto darán comienzo las Fiestas de María Pita, con conciertos confirmados como el de Luz Casal en la jornada inaugural o The Rapants, y con ellas el Festival Noroeste (del 5 al 8 de agosto), con actuaciones previstas como las de Bomba Estéreo, Echo and The Bunnymen, Fantastic Negrito, Ruxe Ruxe, Sés o Dorian, entre otras.

En el mes de las Fiestas se prevé también el regreso del Festival de Electrónica Coruñés (FEC) a Santa Margarita los días 14 y 15 de agosto. El parque será también el escenario para ‘As noites do parque’, que los días 26 y 27 de agosto tiene previstas las actuaciones de Judeline y Valeria Castro para esta primera edición.

Ya en septiembre, el por ahora último festival del verano, el Recorda Fest, tomará el muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre con Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon o Taburete, entre otros.

Más conciertos

Y si la agenda de eventos ya es copiosa por sí sola, hay que tener en cuenta que también hay grandes conciertos sueltos desde junio a septiembre. Sin irnos demasiado lejos en el tiempo, el próximo 27 de junio regresarán a A Coruña los intérpretes de ‘La reina del flow’, que dispondrán las canciones de la serie en el Coliseum.

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Tan solo unos días después, el 2 de julio, a ese mismo escenario se subirá Tom Jones, que vuelve a la urbe herculina más de medio siglo después de su actuación en el Palacio de los Deportes de Riazor. ‘El Tigre de Gales’ empezará una maratón de recitales en el Coliseum que seguirá el día 4 con el ‘Global tour’ de Pablo Alborán, el 10 con la visita de Carlos Rivera y el 12 con la propuesta sinfónica del cantante de reguetón Yandel.

Diez días más tarde se presentará en el multiusos Aitana, que con meses de antelación ha agotado todo el papel. Quien también ha agotado todas las entradas es La Oreja de Van Gogh, que ha colgado el cartel de ‘sold out’ para sus dos conciertos, el 11 y 12 de septiembre.

Al verano del Coliseum le pondrán el broche Dani Fernández (que tuvo que cancelar su visita en la primera mitad del año por una lesión, reprogramándola al 17 de septiembre) y el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que actuará en el recinto el 19 de septiembre.

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Pero hay música más allá del multiusos y los festivales. En el marco del ciclo Coruña Sounds, el 18 de julio cantará en el muelle de Batería Alejandro Sanz, en el marco de su gira ‘¿Y ahora qué?’. El 30 de julio, en el mismo espacio portuario, cantarán el tándem que forman Romeo Santos y Prince Royce, que con su gira ‘Mejor tarde que nunca’ lograron despachar en A Coruña más de 9.000 entradas en menos de 24 horas. También en el muelle de Batería sonarán de nuevo ritmos electrónicos sobre la bocina del verano: el 25 de septiembre, el dúo que mezcla flamenco y electrónica Mestiza trae su show ‘Sacro’ al puerto coruñés, aún sin artistas invitados confirmados para esta fecha herculina.