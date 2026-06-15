¿Dónde donan sangre los coruñeses? Los barrios ganan cada vez más protagonismo 

Dos personas donan en una de las unidades móviles de ADOS frente a los juzgados Archivo El Ideal Gallego

A Coruña se ha convertido en un punto de referencia “inexcusable” a la hora de hablar de solidaridad. Según los datos de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), las aportaciones efectuadas en la ciudad representan el 10% del total de Galicia, un dato al que ha “costado” llegar pero que se encuentra actualmente al alza. Ahora bien, de todas las opciones, ¿dónde prefieren donar los coruñeses?

Aunque el lugar donde más se dona es el local de ADOS en el Chuac, que concentra el 30% de las aportaciones totales registradas en la ciudad en 2025 –los últimos datos conocidos–, los barrios ganan cada vez más protagonismo, especialmente las zonas más céntricas, algo que no sorprende, pues muchos ciudadanos se desplazan a diario a la ciudad para trabajar, ir de compras, realizar trámites...

Quizás por ello es la zona de los Cantones-Obelisco la que registra el mayor número de donaciones. Con más de 1.269 en 2025, duplica al siguiente barrio, las Conchiñas, que registró 499. También destacan otros lugares como Cuatro Caminos, con 480, Los Rosales (480) o Monte Alto, donde el año pasado se realizaron 409 donaciones.

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No obstante, la Axencia destaca que “no hay zonas más o menos solidarias”, ya que hay ubicaciones a las que acuden “con más frecuencia” y eso supone que “recojan un mayor número de donaciones con respecto a otros desplazamientos con menor periodicidad”.

Si contabilizamos los datos obtenidos con respecto a la participación en estas cinco zonas de la ciudad destacadas, fueron 3.073 las aportaciones en los autobuses de ADOS, muy cerca de las que obtuvo el local del Chuac, donde fueron 3.234.

Estos dos espacios concentran el 60% de las donaciones de la ciudad, una lista que completan los centros educativos, fundamentalmente la Universidad de A Coruña, donde se registraron 678, de las que 277 fueron nuevas. Además, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ánxel Casal (221) “duplicó la actividad del siguiente centro”, el CIFP Someso (102).

Su participación es relevante, ya que han permitido que la franja de edad de entre 18 y 22 años represente el 10,5% de los donantes. “Es un dato muy significativo si tenemos en cuenta que la sociedad gallega tiende al envejecimiento”, destaca Marisa López, directora de ADOS.

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Esta tendencia sitúa a los mayores de 43 años como el perfil más habitual, con el 58,2% del total, con unas cifras muy igualadas entre hombres (53,8%) y mujeres (46,2%).

Por municipios

A Coruña es el municipio que más dona, pero el área metropolitana cada vez gana más fuerza, sobre todo Arteixo, que lidera las aportaciones realizadas en 2025 y supera la tasa coruñesa pese a contar con menos población. La diferencia es significativa, pues si en el primer caso con 34.389 residentes alcanzan los 47,75 donantes por cada 1.000 habitantes; en el segundo rozan los 43, pero con 251.277 ciudadanos.

“Siempre decíamos que A Coruña tenía capacidad para hacer más. Costó hace unos años alcanzar esa tasa de 40 por 1.000, que es la que recomienda la OMS, pero este año ha crecido un 7,8%”, aplaude López.

En el área, el segundo lugar más solidario es Carral, ya que si bien registró 281 donaciones, su tasa (41,11) casi alcanza a la de Arteixo pese a contar con mucha menos población. De hecho, Culleredo le supera en donaciones (849), pero solo registra 27 donantes por mil habitantes.

López aplaude estos datos y anima a seguir mejorándolos: “La sangre sigue sin poder fabricarse y necesitamos estar por encima de las 400 diarias”.