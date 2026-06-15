Detenido en A Coruña tras robar en nueve coches en una sola noche

Un coche con una ventanilla rota por un robo en O Castrillón Germán Barreiros

La Policía Nacional ha detenido a una persona acusada de robar en nueve coches en una sola noche en A Coruña, además de hurtar un teléfono móvil.

Los hechos se produjeron a las cinco de la madrugada del pasado día 3 de mayo. Una llamada al 091 alertó a la Policía de que un hombre estaba robando en un vehículo estacionado en la calle Javier López López, en O Castrillón.

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Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron rápidamente y sorprendieron al autor del robo aún en el interior del vehículo. Este intentó huir a la carrera, pero fue interceptado por los policías a escasos metros.

Según informa la Policía Nacional, el acusado había fracturado una de las ventanillas para acceder al interior del vehículo y sustraer los objetos que estaban dentro.

Los agentes realizaron una inspección por la zona, lo que les permitió comprobar que otros ocho vehículos presentaban alguna ventanilla fracturada y otros daños.

El varón, al que se le encontraron objetos sustraídos de los coches de la zona, fue trasladado a dependencias policiales. Allí se descubrió también que el móvil que llevaba también lo había robado unas horas antes en un bar de A Coruña.

Tanto este teléfono, como el resto de enseres, fueron devueltos a sus propietarios, mientras que el arrestado fue puesto a disposición judicial.