Detenida una persona en plena plaza de María Pita al finalizar el partido de España

El hombre fue reducido por la Policía Local y Policía Nacional

Lo que debía haber sido una fiesta con el motivo del debut mundialista de España acabó por convertirse en una tarde más que difícil de llevar para los hosteleros y los clientes de María Pita. Un hombre de mediana edad se dedicó todo el partido a insultar, vacilar y, según algunos de los presentes, intentar robar a quienes disfrutaban del partido.

Había hecho lo propio, dicen los empresarios de la zona, con los turistas que a lo largo de la mañana habían aprovechado la temperatura y las terrazas para disfrutar de su estancia. Finalmente, y tras varias llamadas, la Policía Nacional acudió para identificar al hombre en cuestión, quien se negó a identificarse y se revolvió de manera violenta contra los agentes. Después de inmovilizarlo, y del refuerzo de la Policía Local, fue trasladado a dependencias policiales.

Fueron cientos de personas los que llenaron a rebosar los bares de María Pita para el partido, hasta el punto de no haber una sola mesa disponible entre las 18.00 y las 20.00 horas. Un caldo de cultivo perfecto para quien pretendía aguar la fiesta, aún más de lo que lo hizo Cabo Verde.