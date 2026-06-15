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A Coruña

Detenida una persona en plena plaza de María Pita al finalizar el partido de España

Se trata de un varón de mediana edad que llevaba todo el partido increpando a los clientes y a los trabajadores

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/06/2026 21:18
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El hombre fue reducido por la Policía Local y Policía Nacional
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Lo que debía haber sido una fiesta con el motivo del debut mundialista de España acabó por convertirse en una tarde más que difícil de llevar para los hosteleros y los clientes de María Pita. Un hombre de mediana edad se dedicó todo el partido a insultar, vacilar y, según algunos de los presentes, intentar robar a quienes disfrutaban del partido.

Había hecho lo propio, dicen los empresarios de la zona, con los turistas que a lo largo de la mañana habían aprovechado la temperatura y las terrazas para disfrutar de su estancia. Finalmente, y tras varias llamadas, la Policía Nacional acudió para identificar al hombre en cuestión, quien se negó a identificarse y se revolvió de manera violenta contra los agentes. Después de inmovilizarlo, y del refuerzo de la Policía Local, fue trasladado a dependencias policiales.

Fueron cientos de personas los que llenaron a rebosar los bares de María Pita para el partido, hasta el punto de no haber una sola mesa disponible entre las 18.00 y las 20.00 horas. Un caldo de cultivo perfecto para quien pretendía aguar la fiesta, aún más de lo que lo hizo Cabo Verde.

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