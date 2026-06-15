Una charla con música para aprender sobre el eclipse en la Casa de las Ciencias

Casa de las Ciencias El Ideal Gallego

La Casa de las Ciencias de A coruña celebrará el próximo 17 de junio a las 19:30 horas una sesión especial de planetario titulada 'Eclipses, logo do mito', una propuesta que combinará divulgación científica, poesía y música en directo para acercar al público al fenómeno de los eclipses.

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El evento contará con la participación de la poeta Estíbaliz Espinosa y del director de Museos Científicos, Marcos Pérez Maldonado, quienes guiarán la experiencia inmersiva en torno a la historia, la ciencia y la dimensión cultural de los eclipses.

Uno de los aspectos más descatados de la actividad será la interpretación musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que pondrá sonora a la sesión bajo la cúpula del planetario.

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La entrada para el evento será libre hasta completar la capacidad de la sala.