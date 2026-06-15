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A Coruña

Cerca de 80 proyectos municipales esperan la inyección de un crédito

El Ayuntamiento pretende solicitar casi 40,4 millones y defiende su buena salud financiera

Abel Peña
Abel Peña
15/06/2026 05:00
El edil de Hacienda, José Manuel Lage; la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa
El edil de Hacienda, José Manuel Lage; la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa
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Pese al estado de sus cuentas, que en 2025 arrojan un déficit de casi doce millones de euros, el Gobierno de Inés Rey no está dispuesto a efectuar recortes a un año de las elecciones. El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, dejó bien claro que un real decreto permite a los municipios hacerlo siempre y cuando se cumpla un límite al período medio de pago a proveedores, lo que es el caso de A Coruña. Pero existen dos puntos flacos en el plan: el primero, que dicho decreto debe ser ratificado el mes que viene en el Congreso, y dos, que no afecta al crédito de casi 40,4 millones de euros que piensa solicitar el Ayuntamiento para financiar cerca de 80 proyectos.

Una de las consecuencias de incurrir en déficit es que no se puede solicitar un crédito hasta tener las cuentas saneadas. O sea, hasta que el déficit sea cero. Pero en las cuentas aprobadas con apoyo del BNG figura la licitación de un crédito, que el Ayuntamiento ya está preparando, y que resulta imprescindible para ejecutar algunas inversiones.

Entre ellas figuran la compra de terrenos para las obras del nuevo Chuac y la nueva red viaria (4.220.000 euros), una cifra igual para dotaciones y equipamientos públicos, la Ciudad de las TIC (3,5 millones de euros), todas las iniciativas que figuran en los presupuestos participativos (2,6 millones de euros), la construcción de un edificio en Xuxán (2,98 millones de euros), el Plan de Barrios (cinco millones de euros) el plan de parques infantiles (dos millones de euros), otro millón para las obras de la intermodal, etc. En total, cerca de 80 proyectos dependen en mayor o menos medida de este préstamo para su ejecución.

Fuentes municipales señalan que ya se está elaborando el documento para sacar a licitación el crédito, de manera que este podría estar listo como muy tarde en septiembre. Lage siempre ha defendido que las cuentas municipales están saneadas y que la liquidación de 2025, y el informe del interventor, son “una foto fija” que no tiene en cuenta los ingresos que está percibiendo el Ayuntamiento.

Insiste en que la capacidad de inversión del Ayuntamiento es la prueba de ello y se burla del PP cuando este pone en tela de juicio la ejecución del Parque del Vigía en Monte Alto que recibirá del crédito 385.000 euros.

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