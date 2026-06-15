Aquiles Machado dejará de ser director de la Temporada Lírica de A Coruña

Aquiles Machado, junto al Palacio de la Ópera Archivo El Ideal Gallego

El director artístico de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, Aquiles Machado, afronta este 2026 su último curso en el cargo, dejando el puesto cuando finalice la programación de esta edición.

El tenor y director venezolano se hizo cargo de la dirección de la Temporada Lírica en 2022, en la edición que se celebraba su 70 aniversario. En estos años fue el responsable de la dirección y de la programación, poniendo siempre el foco en los nuevos públicos y en la captación de talentos musicales antes de que despunten en los grandes escenarios.

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Precisamente, la asociación Amigos de la Ópera agradece "todo el trabajo realizado" por Machado y destaca esa captación de artistas que captó para debutar en Galicia, y en algún caso incluso en España, en el marco de la Temporada Lírica herculina.

En estos años en el cargo, las actividades de sus programas captaron a unos 50.000 espectadores. En el marco infantil, impulsó el proyecto educativo 'Ópera para niños', congregando a más de 5.000 espectadores. Este año, extenderá la programación de este programa a recintos hospitalarios y debutará nuevas colaboraciones como la que tendrá lugar con Viñetas desde o Atlántico.

En la presentación de la última Temporada Lírica que dirigirá en A Coruña destacaba que siempre ha tratado de traer a la ciudad una obra no vista con anterioridad en la ciudad. Este año la elegida fue 'Jenufa', de Leos Janacek, con un montaje inspirado en la América de los años 50. Al mismo tiempo, ponía sobre la mesa su intención de multiplicar la actividad en escenarios como el del Palacio de la Ópera, que este año contará con dos óperas (la mentada 'Jenufa' y 'Tosca').

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Sucesor

En 2027 el periodista José Luis Jiménez se hará cargo de la dirección artística, con Hugo Álvarez como adjunto a la dirección.

Ligado desde hace más de dos décadas al diario ABC, del que es delegado en Galicia, Jiménez ha colaborado con Ópera Actual y el medio especializado Scherzo. También ha sido parte del jurado de los premios Opera XXI, en sus últimas dos ediciones, y es autor de la biografía de Gregory Kunde.

Junto a él estará el filólogo y gestor cultural Hugo Álvarez, colaborador en diferentes medios musicales y culturales, con especial atención a la lírica y al teatro.