Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Izado bandera azul Riazor
A Coruña

A Coruña inicia la temporada de playas con el izado de la bandera azul en Riazor

Redacción
15/06/2026 15:04

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado la temporada de playas con el izado de la bandera azul en Riazor, acto que ha contado con la presencia de la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

Los socorristas llegan a las playas de A Coruña

Empieza el verano en las playas de A Coruña con socorristas, pero casi sin bañistas

Más información

La bandera azul, un distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), también la tienen los arenales de Oza, San Amaro, Orzán- Matadero y As Lapas.

La distinción reconoce la calidad de las aguas, información y educación ambiental, limpieza y recogida de residuos y seguridad, servicios e instalaciones.

Las tumbonas lucen desde este domingo, en la playa de Riazor

Los bañistas de Riazor ya pueden esperar tumbados a los socorristas

Más información

"Este reconocimiento nos dice que estamos haciendo las cosas bien como ciudad", ha señaldo Neira, quien ha animado a las personas usuarias de los arenales a que colaboren a mantener cuidado y limpio el entorno.

Te puede interesar

Graduados de FP y Música Profesional del Liceo 2026

Graduación de los alumnos de FP y Música Profesional del Liceo
Redacción
Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros.

Zapatero solicita que no se le interrogue esta semana por las joyas pero sí por Plus Ultra para preparar más su defensa
EFE
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

La Xunta plantea cambiar la PAU con doble verificación de pruebas y un banco de exámenes
EFE
El ideal gallego

Estos serán los festivos de Galicia en 2027
EP