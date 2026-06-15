A Coruña inicia la temporada de playas con el izado de la bandera azul en Riazor

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado la temporada de playas con el izado de la bandera azul en Riazor, acto que ha contado con la presencia de la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

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La bandera azul, un distintivo que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), también la tienen los arenales de Oza, San Amaro, Orzán- Matadero y As Lapas.

La distinción reconoce la calidad de las aguas, información y educación ambiental, limpieza y recogida de residuos y seguridad, servicios e instalaciones.

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"Este reconocimiento nos dice que estamos haciendo las cosas bien como ciudad", ha señaldo Neira, quien ha animado a las personas usuarias de los arenales a que colaboren a mantener cuidado y limpio el entorno.