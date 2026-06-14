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A Coruña

Todo listo para que inicie la temporada de playas en A Coruña

Desde este domingo ya lucen sobre el arenal de Riazor las tumbonas y sombrillas de alquiler

Julia Nóvoa
14/06/2026 17:42
Las tumbonas lucen desde este domingo, en la playa de Riazor
Las tumbonas lucen desde este domingo, en la playa de Riazor
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Uno de los principales indicios de que el inicio de la temporada de playas en A Coruña está a la vuelta de la esquina es, sin duda, cuando se colocan las más de veinte tumbonas y sombrillas que, desde hace un lustro, alquila un negocio en la playa de Riazor, a escasos metros de la Coraza, emplazamiento que divide el arenal de la del Orzán. Durante la jornada de este domingo, la parcela reservada por el Ayuntamiento se llenó de hamacas y sombrillas.

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Y es que, aunque oficialmente será mañana lunes cuando de comienzo la temporada, hace ya varios meses que los coruñeses estrenaron los arenales de la ciudad. Las últimas veces, este fin de semana, después de vivir dos jornadas en las que la temperatura superó la barrera de los 30 grados y, en el caso de este sábado, incluso superó la de los 35.

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