Marketing, finanzas y programación: las profesiones líderes en empleo en Galicia se citan en el Open Day de ef ciclos formativos educación empresarial

Open Day de ef ciclos formativos educación empresarial

En un contexto marcado por la digitalización, la innovación y la necesidad de perfiles altamente cualificados, elegir una formación alineada con las demandas reales del mercado laboral se ha convertido en una decisión estratégica.

Con el objetivo de ayudar a estudiantes y familias a tomar esa decisión con conocimiento y confianza, ef ciclos formativos educación empresarial celebrará el 18 de junio una nueva jornada de puertas abiertas (Open Day) en su campus de Oleiros.

El encuentro tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas en las instalaciones situadas en Rúa Salvador de Madariaga, 50, y ofrecerá una oportunidad única para conocer de primera mano algunas de las titulaciones con mayor proyección profesional en la actualidad.

Empresa y tecnología: los perfiles más demandados

Las empresas gallegas y nacionales demandan cada vez más profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades estratégicas y digitales.

La transformación tecnológica que atraviesan organizaciones de todos los sectores ha convertido a perfiles especializados en marketing digital, gestión empresarial y programación en algunos de los más buscados por los departamentos de recursos humanos.

Durante el Open Day, los asistentes podrán conocer en detalle los ciclos de Grado Superior en Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), tres especialidades estrechamente vinculadas a las necesidades actuales de las empresas.

Open Day de ef ciclos formativos educación empresarial

Una experiencia inmersiva para resolver todas las dudas

Más allá de una simple visita a las instalaciones, la jornada ha sido diseñada para que los futuros estudiantes puedan vivir una experiencia cercana y personalizada.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con el equipo docente, conocer las metodologías de aprendizaje empleadas en el centro y resolver dudas relacionadas con el contenido de los programas, las prácticas profesionales y las salidas laborales de cada titulación.

Open Day de ef ciclos formativos educación empresarial

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