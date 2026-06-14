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A Coruña

Las calles Antonio Ríos y Cerca cambian su sentido de circulación

El cambio se hará efectivo a partir del martes

Abel Peña
Abel Peña
14/06/2026 17:51
Obras de Antonio Rios y Cerca
Obras de Antonio Rios y Cerca
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La Concejalía de Movilidad también anunció que tras valorar las demandas de residentes el martes se cambiará los sentidos de circulación en Antonio Ríos (en el trecho entre Alcalde Casares Teijeiro y Castrillón) y en Cerca. El cambio busca reforzar la seguridad vial y facilitar el tránsito de vehículos en esta parte del barrio.

El Ayuntamiento anunció que están a punto de terminar las obras de acondicionamiento en el solar entre las calles Antonio Ríos y Cerca. La zona carecía de aceras, y tras meses de trabajo la parcela está en su fase final. La zona que se utilizaba como aparcamiento cuenta ahora con arboles y espacios verdes. 

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