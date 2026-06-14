Las calles Antonio Ríos y Cerca cambian su sentido de circulación

Obras de Antonio Rios y Cerca Patricia G. Fraga

La Concejalía de Movilidad también anunció que tras valorar las demandas de residentes el martes se cambiará los sentidos de circulación en Antonio Ríos (en el trecho entre Alcalde Casares Teijeiro y Castrillón) y en Cerca. El cambio busca reforzar la seguridad vial y facilitar el tránsito de vehículos en esta parte del barrio.

El Ayuntamiento anunció que están a punto de terminar las obras de acondicionamiento en el solar entre las calles Antonio Ríos y Cerca. La zona carecía de aceras, y tras meses de trabajo la parcela está en su fase final. La zona que se utilizaba como aparcamiento cuenta ahora con arboles y espacios verdes.