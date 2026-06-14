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A Coruña

La Xunta busca que el CIFP Paseo das Pontes sea Centro Nacional de Referencia de FP en el Textil

Inditex colabora con esta institución

Abel Peña
Abel Peña
14/06/2026 21:08
Las autoridades visitaron el CECIFP Paseo dos Pontes
Las autoridades visitaron el CECIFP Paseo dos Pontes
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El CIFP Paseo das Pontes pretende ser reconocido como Centro Nacional de Referencia de FP. Por eso, la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, visitó esta semana el centro acompañada de la secretaria general de FP del Ministerio, Esther Monterrubio, y de representantes de Inditex para mostrar el potencial de esta institución que pertenece a la Xunta. 

De conseguirse, el centro coruñés sería el primero en alcanzar este reconocimiento estatal en Téxtil, Confección y Piel, del que no hay ningún Centro Nacional de Referencia. Galicia ya alcanzó esta distinción para dos centros en la familia profesional Marítimo-Pesquera, en la que los únicos de los centros nacionales de referencia de toda España son el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa, A Illa de Arousa) y el Instituto Marítimo Pesquero do Atlántico (Vigo), ambos dependientes de la Consellería del Mar. 

La Red de Centros de Referencia Nacional está conformada por 40 miembros de toda España. Son centros públicos que facilitan una formación competitiva y realizan acciones de innovación y experimentación, especializados en un determinado sector productivo. En el caso del Paseo das Pontes, la moda, gracias a su colaboración con Inditex.

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