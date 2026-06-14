La noche de The Smiths en A Coruña será realidad más de cuatro décadas después

These Smiths posan delante de Salsford Lads Club en Manchester, imitando la contraportada de ‘The Queen is Dead’ cedida

Podría decirse, sin alejarse demasiado de la realidad, que el fan de The Smiths está condenado al pesimismo. Para haberlos visto en directo hay que estar enfilando la jubilación, mientras que esa luz que nunca se apaga en forma de reunión parece más lejos que nunca. Morrissey y Johnny Marr no se soportan, y lo peor es que lo airean cada vez con más facilidad. Pero que no cunda el pánico en las calles de A Coruña: existe una fórmula para viajar en el tiempo y plantarse en pleno 1985, con los dos genios en plenitud. Esa travesía tendrá lugar en el Garufa el próximo 6 de diciembre, que es la fecha programada para el concierto de These Smiths, la considerada mejor banda tributo del mundo al grupo de Manchester.

Dicen que los evocan, no los imitan. De hecho, lo mejor de todo es que es como ver a Moz hace cuatro décadas, pero sin riesgo de que te cancele el bolo. Hace tiempo que las bandas tributo han dejado de ser cuatro fans disfrazados, para convertirse en toda una experiencia a cargo de virtuosos. Muchos eligen cerrar los ojos y pasar de la estética o los parecidos, pero es que, en este caso, la calidad de los arreglos, los falsetes vocales y todo el sonido Smiths de entonces suenan tremendamente reconocibles y semejantes. Y si no, que se lo pregunten al mismísimo Johnny Marr, que ya ha respondido a la pregunta: “¡Ah, los conozco, y son geniales!”. Otro de la escena Madchester, Clint Boon de The Inspiral Carpets, aseguró: “Son la mejor banda tributo a The Smiths de todo el Reino Unido”.

Esas dos sentencias las llevan These Smiths en su carta de presentación de una gira que les traerá en diciembre a Santander, Ponferrada y A Coruña. El precio es de 22 euros, a lo que hay que sumarle casi tres de gastos de gestión.

Además de su fama de réplicas casi exacta, les persigue la de agotar los tiques allá por donde pasan. Es la sed de varias generaciones que, por cuestiones biológicas, no han podido decir ‘The Queen is Dead’, salvo con el fallecimiento de Isabel II.

Mismo origen

También naturales de Manchester, These Smiths se formaron en 2015 y están formados por Roy Barrow como Morrissey, Zander Sumner como Johnny Marr, Nigel Clare como el desaparecido Andy Rourke, además de Les Sumners como Mike Joyce. En su web acreditan fotos con los miembros de la banda auténtica, salvo con Morrissey, y recuerdan que han tocado para miles de fans satisfechos en estos 11 años de carrera. Saben perfectamente, además, que el amor de un fan de The Smiths no es como cualquier otro, y eso que muchos pensaban que todo se había acabado.

Será la mejor forma de celebrar, o lamentar, los 40 años del último concierto de The Smiths, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 1986 en Brixton Academy. Seis días antes de ese aniversario, revivirán frente al Paseo Marítimo muchos de esos momentos que enamoraron a algunos en VHS, pero que solamente permanecen en la retina del YouTube. Hay que recordar que The Smiths solamente pisaron España una vez: el 18 de mayo de 1985, ante 300.000 personas en Madrid.