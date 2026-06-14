La fiebre por el automovilismo clásico sube en A Coruña con medio centenar de vehículos ‘vintage’

Centenares de viandantes se acercaron a una nueva edición de la Concentración Turística de Vehículos Clásicos y Antiguos, este domingo, en O Parrote Patricia G. Fraga

Los amantes del mundo de la automoción estuvieron este domingo de suerte. Y es que, desde primera hora de la mañana, O Parrote se vistió de gala para acoger una de esas concentraciones automovilísticas que desatan la fiebre de los más fanáticos. Una nueva edición de la Concentración Turística de Vehículos Clásicos y Antiguos ‘Ciudad de Cristal', organizada por Automóvil Club Galicia, reunió a más de medio centenar de coches ‘vintage’ procedentes de toda Galicia en una ruta por la historia monumental de los jardines de Méndez Núñez, antes de partir a su segunda parada, el pazo de Mariñán.

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Durante las primeras horas de este domingo, un gran conglomerado de vehículos de diferentes épocas y de distintos países echaron el freno de mano a orillas del puerto coruñés para la suerte de los apasionados por el motor. Entre los más de cincuenta ejemplares, no faltaron, por ejemplo, los Seat 600, la insignia automovilística de la España de los años 60.

No obstante, no solo lucieron marcas españolas en la dársena herculina. También se presentaron algunas reliquias como un Morgan Roadster británico o un Mercedes Benz 170 de 38 CV, fabricado en Alemania en los años 40. Sin embargo, la joya de la corona que más atención captó fue un Cadillac Series Fleetwood de 1953. El modelo estadounidense, idéntico al que utilizaba el general George Patton, pertenece, desde 2004, al presidente del Automóvil Club Galicia, Juan Carlos Pérez Otero, quien aseguró que el coche llegó a sus manos “como un regalo de Reyes”, tras adquirirlo por la plataforma de compraventa Ebay directamente de Estados Unidos.

Gran acogida

A pesar de que la lluvia se presentó en la ciudad durante parte de la mañana, la gran cantidad de viandantes que, bien por conocimiento o simplemente por casualidad, se acercaron a la zona donde estaban expuestos fue bastante notoria.

Algunos de ellos (los más veteranos), rememoraron viejas épocas en “el 600”. Otros, algo más jóvenes, recordaban cuando, algunos de estos modelos, eran más recurrentes por las calles de la ciudad: “Este era como el que tenía papá”, sostuvo uno de los ‘runners’ que visitaron la concentración de vehículos ‘vintage’. “Hubo bastante participación y mucho movimiento. La idea de este tipo de concentraciones es reunirnos y que, a la vez, la gente pueda ver la evolución del automóvil de los años 50”, comentó Pérez Otero.

La cita, que después se prolongó hacia el pazo de Mariñán, es una de las más importantes del año. En verano, Automóvil Club Galicia se volverá a reunir para montar pequeñas exposiciones en algunas localidades gallegas antes de uno de sus grandes eventos, ya en septiembre, cuando más de 200 vehículos de Galicia, Asturias y Léon se citarán en la plaza del Obradoiro de Santiago con motivo de las Jornadas de Patrimonio de la Automoción.