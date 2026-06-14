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A Coruña

Hace 75 años | Gallinas muertas por gripe aviar, graduación de la Nocturna Obrera de San Pedro de Mezonzo y reparto de pan por san Antonio

Hace 25 años, en 2001, también se desataba la polémica en los exámenes de selectividad por un fallo en la prueba de la asignatura de Matemáticas II

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/06/2026 00:05
Las jóvenes estudiantes de San Pedro de Menzonzo, en el periódico del 14 de junio de 1951
Las jóvenes estudiantes de San Pedro de Menzonzo, en el periódico del 14 de junio de 1951
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Hace 25 años, en 2001, se desataba la polémica en los exámenes de selectividad por un fallo en la prueba de la asignatura de Matemáticas II, mientras que el Ayuntamiento de A Coruña se marcaba el objetivo de llegar al millón de turistas. En 1951, hace 75 años, la celebración de san Antonio de Padua se cerraba con un reparto de pan, una vendedora era detenida en Santa Lucía y las alumnas de San Pedro de Mezonzo recibían regalos de fin de curso.

Hace 25 años | María Pita va a por el millón de visitantes y polémica en selectividad

María Pita espera alcanzar el millón de visitantes con la actual política turística. La línea de trabajo va a ser similar a la del año anterior para conseguir que A Coruña se consolide como destino vacacional. Los pilares que sustentan esta política son las visitas de fin de semana, la búsqueda de nuevos operadores aéreos, la participación en ferias del sector, la organización de congresos, ampliar la oferta cultural y los cruceros, unos motores que deben ir apoyados de infraestructuras. 

En el futuro Palacio de Congresos la gaviota ha empezado a emprender el vuelo. Con la elección del proyecto de Ricardo Bofill y César Portela, el ave costera ha prevalecido sobre el espíritu de “El muelle”, es decir sobre la solución de Nouvel y Arturo Franco Taboada. 

Por otro lado, un fallo en el enunciado de un problema de Matemáticas II provocó la indignación de los estudiantes que se examinan de selectividad, ya que los profesores no atendieron sus protestas hasta pasados 20 minutos. Sin embargo, pese al tiempo perdido, la duración de la prueba no se amplió.

Portada del 14 de junio de 2001
Portada del 14 de junio de 2001
Un grupo de turistas hace un video a los pies de María Pita en junio de 2001
Un grupo de turistas hace un video a los pies de María Pita en junio de 2001
Archivo El ideal Gallego

Hace 75 años | Gallinas muertas por gripe aviar y reparto de pan por san Antonio

En el mercado de Santa Lucía fue detenida una mujer vecina de Villarrodiz (Arteijo) la cual pretendía vender trece gallinas muertas a consecuencia de la peste aviar. 

Por otro lado, en la Escuela Nocturna Obrera de San Pedro de Mezonzo a un grupo de alumnas, como fin de curso, les fueron repartidos lotes de telas, atendiendo a su conducta y aplicación. En esta escuela, a la que asisten sesenta alumnas, se dan enseñanzas de Religión, cultura general, corte y confección y labores. El acto de reparto de premios fue presidido por el párroco don José Toubes, la directora y profesorado. Las clases se reanudarán el 13 de octubre. 

Además, con motivo de la festividad de san Antonio, en el convento de los Padres Capuchinos se repartieron 500 raciones de pan y 6.000 pesetas en metálico entre familias necesitadas. Después de la solemne y concurrida novena tuvo lugar la fiesta de san Antonio de Padua. En todas las misas hubo gran afluencia de fieles, llenando por completo el templo y acercándose a la comunión en numerosas filas.

Portada del 14 de junio de 1951
Portada del 14 de junio de 1951
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Hace 25 años | Los cruceros trajeron a la ciudad casi setenta mil visitantes

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