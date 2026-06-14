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A Coruña

El Culuca se queda a las puertas de llevarse la final del Campeonato Mundial de Callos

Redacción
14/06/2026 21:05
El madrileño Alberto González
El madrileño Alberto González
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 El cocinero Alberto González, en representación del restaurante El del medio, situado en la calle Costa Rica, en Madrid, se ha impuesto este domingo en la final del IX Campeonato Mundial de Callos.

El chef madrileño ha ganado el concurso en la final celebrada este domingo en la Plaza Mayor de Zamora, promovida por Caja Rural de Zamora, en colaboración con Madrid Fusión.

Un jurado profesional ha elegido los callos elaborados por ese restaurante como los mejores en una final en la que compitieron nueve establecimientos hosteleros de Madrid, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Extremadura y País Vasco.

Comer en la Avenida de Arteixo: Culuca

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Alberto González era uno de los dos representantes madrileños en el certamen gastronómico junto a Pedro Gallego, del restaurante Casa Mortero, mientras que de Asturias también había dos finalistas: Ángel Martínez de Arriago, en la localidad de Posada de Llanera, y Borja Alcázar, de Abrelatas, un negocio hostelero de Pola de Siero.

La representación catalana llegó a través de Encarnació Pou, del restaurante Ca la Nati de Vic (Barcelona), mientras que la cocina vasca estuvo representada por Miguel Celaya, de Boliña el Viejo, ubicado en Gernika (Vizcaya); y la gallega por Chisco Jiménez, de Culuca cocina bar, de A Coruña.

La nómina de finalistas se completó con Javier Martín, que da nombre a su propio restaurante en Cáceres, y por María Jesús Chillón, que concursó como anfitriona, cocinera y propietaria de del bar Chillón de Zamora.

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