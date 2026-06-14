El caso de la 'banda del carrito': unos menores roban en Marineda

Entrega del menor atrapado en Marineda a la Policía Ana Herrero

La tarde del domingo suele ser tranquila en Marineda City, dado que las tiendas están cerradas y solo están abiertos los negocios de hostelería y de entretenimiento, como las salas de recreativos o los cines. Pero esa tranquilidad se truncó esta tarde cuando una banda de cuatro menores ocultos bajo pasamontañas y armados con palos se dedicó a robar en los puestos de los pasillos mientras empujaban un carrito de compras.

Esta 'banda del carrito', se llevó el cambio de las cajas, bisutería, fundas de móviles y prácticamente todo lo que pudieron echar dentro de su particular vehículo de fugas. Testigos presenciales explican que los puestos que se encuentran en medio de los pasillos no están cerrados con puertas de cristal o con verjas metálicas, sino simplemente con lonas que se sujetan con cadenas.

Los menores consiguieron abrirlas y robar ante la alarma del público. Enseguida aparecieron los guardias de seguridad. Aquello derivó en una reyerta en la que por lo menos, uno de los guardias resultó herido, aunque de carácter leve, aunque consiguieron retener a un sospechoso.

La Policía Nacional apareció poco después y se lo llevó. Al parecer, no es la primera vez que lo hacen. “Son una banda de Laracha”, comentan las fuentes consultadas.