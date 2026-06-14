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A Coruña

El barco de los pingüinos descubre sus secretos durante una escala en el puerto de A Coruña

El ‘Douglas Mawson’ cuenta con numerosas fotografías de este animal, debido a que realiza expediciones al Ártico y a la Antártida

Iván Aguiar
Iván Aguiar
14/06/2026 13:29
El ‘Douglas Mawson’, durante su estancia en A Coruña
El ‘Douglas Mawson’, durante su estancia en A Coruña
Patricia G. Fraga
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El puerto de A Coruña recibió este domingo un visitante especial, el ‘Douglas Mawson’, un pequeño crucero que habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico. Presenta dos peculiaridades: navega con más tripulantes que pasajeros (98 frente a los 78 huéspedes que hay a bordo) y destaca el hecho de que está decorado con numerosas fotografías de pingüinos.

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Este barco, de 104,4 metros de eslora, atracó en el muelle de Trasatlánticos a primera hora de la mañana. Llegó procedente de Gijón y su siguiente parada será la dársena de Vigo.

Fue la primera vez que arribó en el puerto herculino y, como es costumbre, las autoridades locales y la tripulación realizaron el tradicional intercambio de metopas (elemento decorativo, generalmente de madera o metal que lleva un escudo o placa grabada).

El capitán, Artem Kolmykov, fue el encargado de dar la bienvenida a los visitantes y de presidir esta tradicional ceremonia tan arraigada en el mundo marítimo. En este caso, participaron Guardia Civil, Policía Nacional, Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Tras esto, la tripulación ofreció una visita guiada en la que mostró diversas estancias del barco.

A bordo del 'Douglas Mawson' en su primera escala en A Coruña

El segundo oficial del puente de mando, Ian Osorio, explicó que el ‘Douglas Mawson’ empezó su viaje actual en China y visitó zonas como Australia la Antártida. Ahora es la primera visita que realiza a Europa durante esta expedición, dentro de lo que es su “temporada de verano”, tal y como lo denominó este marino. 

Además, detalló que este buque cuenta con una diferencia respecto a la mayoría: permite a los pasajeros visitar el puente de mando, en el que todos los instrumentos funcionan de manera digital, sin que se utilicen cartas náuticas impresas. Osorio indicó que en este navío la mayoría de las actividades se realizan en el exterior, ya que los viajeros se suben a zodiacs para realizar pequeñas expediciones.

Interior del ‘Douglas Mawson’
Interior del ‘Douglas Mawson’
Patricia G. Fraga

“La aventura tiene un nuevo nombre. Zarpando en 2025, nuestro nuevo barco de última generación, el ‘Douglas Mawson’, es el último de una serie de embarcaciones construidas para este fin que han redefinido los cruceros de expedición en barcos pequeños a la Antártida, el Ártico y más allá”, describe la empresa que explota este buque, Aurora Expeditions.

El nombre del navío hace referencia a Douglas Mawson, un reconocido geólogo y explorador de la Antártida australiano de origen inglés. “Este nuevo y pequeño buque encarna el espíritu pionero de Mawson y está diseñado a medida para la exploración polar”, destaca la empresa.

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