Dos décadas en Os Mallos, el barrio que “hizo piña” para impulsar su comercio

Alba Balsa, ayer, delante de su negocio Carlota Blanco

Alba Balsa es de Oleiros pero, tras sus pinitos en el mundo del arte, la llamada de una amiga la llevó a instalarse en el barrio que ya considera su hogar. Hace 22 años, la que ahora es presidenta de Distrito Mallos y propietaria de Luces de Bohemia, buscaba un local en el que dar rienda suelta a sus intereses y gustos. Su idea era montar una tienda tras haber visto a sus padres al frente de un negocio. Y su destino fue Os Mallos.

“Una amiga que vivía en el barrio me comentó que había un local en alquiler en una esquina de Ángel Senra. ‘Es para ti’, me dijo, y fue para mí”, comenta entre risas. En este negocio, en el número 20 de la ya por aquel entonces peatonal de Os Mallos, estuvo más de una década y media. Su mudanza, no obstante, se realizó a escasos metros. Luces de Bohemia, en el número 30 de Ángel Senra, cumple 22 años y, por ello, su propietaria organizó ayer toda una fiesta para seguir creando comunidad y compartir cultura. Con entrada gratuita hasta completar aforo, por esta tienda pasaron ayer nombres como Isabel Barreto, Iván Folgueira, Felipe Sánchez y Patricia Rivas, en una tarde llena de poesía, lecturas compartidas y música en vivo.

El camino, no obstante, no ha sido fácil. Por el medio han pasado una crisis inmobiliaria, una crisis sanitaria y la sacudida del comercio online. Pero lo que siempre ha defendido, señala, es la especialización del pequeño comercio frente a las grandes superficies y plataformas. Luces de Bohemia está enfocada a la venta de regalos, artesanía y producto local. “Hace años empezamos a hacer piña entre comercios y a funcionar como un centro comercial”, comenta. Sin ir más lejos, Os Mallos es uno de los dos únicos centros comerciales abiertos que existen en A Coruña –el otro es Zona Comercial Obelisco–.

Balsa tomó el testigo, en 2023, del histórico presidente de Distrito Mallos, José Salgado. Desde entonces, apuesta por “pequeñas digitalizaciones” de los comercios. El barrio goza a día de hoy de “buena salud comercial”, pero “convergen cierres por jubilación y otros a los que no les sale ya rentable tener un negocio”. La propia Balsa se llegó a plantear bajar la persiana debido al cambio de hábitos de consumo: “Al final, me resisto a cerrar por el factor emocional que me produce la tienda”. El pequeño comercio, sostiene, “tiene que pensar desde qué lugar quiere jugar para hacer frente al comercio online. Todo lo que se haga, bien está”.

En Os Mallos, que es un barrio que su gente adora, surgieron muchas dinámicas. “La Guerrilla dos Mallos o las yincanas de Harry Potter hicieron que los vecinos conectasen mucho

con nosotros. Somos una parte importante del barrio, pero necesitamos la ayuda de las instituciones y de los vecinos porque, si las ciudades pierden su comercio y su raíz, se convertirán en ciudades fotocopia”, señala.

El futuro

Las recientes actuaciones ejecutadas en la zona, dice, han ayudado. La peatonalización de Ramón Cabanillas o la renovación de la avenida de Os Mallos “quedaron bien”, pero la limpieza sigue siendo una tarea pendiente en algunos espacios. Además, la cercanía con la intermodal supone toda una revolución futura en el barrio.

“No sabemos hacia dónde va a ir, pero sabemos que va a ser un revulsivo. Esperemos que no pierda la esencia”, afirma Balsa, quien, tras 22 años instalada en el corazón de Os Mallos, ya está ligada a su callejero de por vida: “La gente quiere mucho a este barrio y desde fuera no se es consciente del trabajo constante. No estaría mejor en ningún otro sitio”.