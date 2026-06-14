A Coruña protagoniza este domingo el programa 'De tapas por España' de La 2 de Televisión Española

Suso Martínez ejerció de guía para el programa 'De tapas por España'

A Coruña será la nueva parada de la tercera temporada de 'De Tapas por España', el programa de turismo gastronómico y divulgación cultural conducido por Adrienne Chaballe, que continúa su recorrido por distintos destinos del país cada domingo a las 19.40h en La 2 de TVE.

En esta nueva entrega, se adentra en una de las ciudades más importantes a nivel histórico, económico y cultural de Galicia, explican: "Su gastronomía destaca por un producto local de alta calidad, donde el mar y la tradición elevan a la cocina coruñesa hasta situarla como una de las mejores del país. Nuestro viaje comienza, como no puede ser de otra forma, marcado por la costa. Adrienne se dirige desde la majestuosa Torre de Hércules hacia su primer destino gastronómico: A Mundiña Taberna. Allí, Álvaro Ameijenda, socio y encargado, le descubre el secreto de una de las recetas más representativas de la zona, la Caldeirada".

Luego pasan a visitar Casa Matilde, donde les recibe el cocinero Víctor Vázquez y Ana García, propietaria, para degustar el auténtico cocido gallego y poner la nota dulce con las tradicionales fiollas.

Comienza la tercera temporada de 'De tapas por España' con un capítulo dedicado a A Coruña Más información

Prosiguen con el estómago lleno a descubrir la historia de la ciudad, de forma que Adrienne llega al Castillo de San Antón, lugar donde se alberga el Museo Arqueológico e Histórico dirigido por Jaime Oiza, junto al que repasa la historia fundacional de A Coruña y la importancia estratégica de este enclave defensivo del siglo XVI.

Y hablando de historia, se mueven hasta la plaza de María Pita para conocer la historia de quién fue esta histórica heroína, gracias a la intervención del guía e historiador Suso Martínez.

El programa de televisión ‘De Tapas por España’ se pasará por varios locales de A Coruña Más información

Continúan con la parte gastronómica, en este caso, sorprendiéndose en la barra de Marisquería Ríos. La presentadora es recibida por Puri López, gerente, y José Ríos, cocinero, quien le enseñará el funcionamiento de la lonja y las diferentes piezas de marisco fresco que allí pueden encontrarse.

Adrienne no perderá la oportunidad de visitar otro referente de producto fresco: el mercado de la plaza de Lugo. Aconsejada por el chef y presidente de la Asociación Coruña Cocina, Álvaro Victoriano, pasea entre sus puestos, descubriendo los pescados y mariscos de la Costa da Morte.

'De tapas por España' se pasó por la plaza de Lugo

Y en otro orden gastronómico, A Coruña también es sitio de uno de los platos más icónicos de nuestra cocina: la tortilla de patatas. La presentadora irá hasta O Cabo de Isabel Gesto y Ramón Rodríguez, restaurante ganador del campeonato de 2024 a la mejor tortilla de patatas en España, para deleitar su paladar con este manjar tan nuestro.

Volviendo a los orígenes, Adrienne rememora su paseo por la Torre de Hércules, el único faro romano del mundo que continua en funcionamiento en la actualidad, junto a Ana Santorun, directora de la torre, que ilustrará a la presentadora con más detalles sobre este monumento histórico y con la que pasea por su admirable parque escultórico.

Para poner el broche de oro a esta experiencia, el cocinero Sergio Sánchez y Alberto Prieto, propietario de El de Alberto, esperan a Adrienne en su cocina para degustar algunas de sus creaciones, en una muestra de que tradición y reinterpretación, es un acierto seguro.