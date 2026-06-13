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A Coruña

Un incendio daña la caseta de los halcones del aeropuerto de Alvedro

El aeródromo lo sofocó con medios propios

Abel Peña
Abel Peña
13/06/2026 13:19
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
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A las 11.30 se declaró un incendio en la caseta de los halcones de Alvedro, cerca de la torre de control. Todavía se ignora si algún animal resultó herido, pero el 112 no tuvo que movilizar efectivos porque el fuego era de pequeña entidad y el aeródromo cuenta con un equipo antiincendios. 

En un principio, no se tiene constancia de que el fuego haya afectado al tráfico aéreo. Los halcones se utilizan para espantar a las aves y alejar el peligro que suponen que se introduzcan en la turbina de los aviones. Sin embargo, no siempre se encuentran en Alvedro. 

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