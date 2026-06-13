Un incendio daña la caseta de los halcones del aeropuerto de Alvedro

Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro Quintana

A las 11.30 se declaró un incendio en la caseta de los halcones de Alvedro, cerca de la torre de control. Todavía se ignora si algún animal resultó herido, pero el 112 no tuvo que movilizar efectivos porque el fuego era de pequeña entidad y el aeródromo cuenta con un equipo antiincendios.

En un principio, no se tiene constancia de que el fuego haya afectado al tráfico aéreo. Los halcones se utilizan para espantar a las aves y alejar el peligro que suponen que se introduzcan en la turbina de los aviones. Sin embargo, no siempre se encuentran en Alvedro.