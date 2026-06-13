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A Coruña

Los Bomberos apagan un incendio en las cocheras del tranvía junto a la Torre

Abel Peña
Abel Peña
13/06/2026 20:06

Los Bomberos se movilizaron esta tarde tras recibir un aviso de incendio en las cocheras que hay junto a la cárcel vieja y a la Torre de Hércules. El fuego se declaró a eso de las siete y cuarto de la tarde y, según el operativo que está sobre el terreno, las llamas han afectado sobre todo a material plástico. 

Hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía Local. 

Los bomberos informan que el incendio ya ha sido apagado. Lo localizan en la planta superior en una zona de oficinas muy cerca del tejado. Se ignoran las causas del incendio, pero se sospecha que están relacionadas con las altas temperaturas que está padeciendo la ciudad hoy. Por otro lado, los tranvías históricos no se han visto afectados

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