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A Coruña

La artesanía y la gastronomía de las plazas de Lugo y San Agustín, alternativas para escapar del calor 

Estos dos mercados de A Coruña realizan actividades durante este sábado

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/06/2026 14:32
Artesanas en la plaza de Lugo
Artesanas en la plaza de Lugo
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Los vecinos de A Coruña dispusieron de dos buenas alternativas para refugiarse del sofocante calor registrado este sábado en las calles de la ciudad. Los mercados de San Agustín y de la plaza de Lugo, los dos más destacados, albergaron diversas actividades, con puestos de venta, música y gastronomía.

El frescor del mar de la bahía del Orzán se convierte este sábado en la mejor opción para sobrellevar el calor, que tiene a la ciudad en alerta por temperaturas de hasta más de 34 grados

A Coruña se 'asa' a 35 grados, la temperatura más alta de su historia en un mes de junio

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Muchos vecinos optaron por el Mercado das Nubes, que se realiza habitualmente en la plaza de abastos situada en las cercanías de María Pita. Allí estuvieron presentes medio centenar de puestos, en los que se pudieron encontrar artículos de todo tipo, con moda, artesanía, gastronomía (tapas con productos locales), música en directo y actividades infantiles en un solo espacio.

Una de las vendedoras que acudió fue Keña Constenla, de Artesanía de Galicia, que decidió participar en esta iniciativa por segunda vez para darse “a conocer”. Relató que hubo una importante “afluencia de público” y que “poquito a poquito” la gente se animó a acudir.

La directora de Océano Azul Comunicación (entidad organizadora del Mercado das Nubes), Marta Guimaraes, señaló que esta iniciativa sirve para unir “compras, gastronomía y productos locales”. “Hay unos 50 puestos, con talento y creatividad local”, afirmó. A esto hay que sumar a las tapas de mercado disponibles. El director de comunicación de la empresa, Carlos Deus, destacó que esta actividad se realiza en “un edificio único” en A Coruña, como es el mercado de San Agustín, que fue diseñado por los arquitectos Santiago Rey Pedreira y Antonio Tenreiro.

Artesanía

La plaza de Lugo no se quedó atrás y también contó con su particular mercado. En este caso, se celebra el segundo sábado de cada mes y se compone de una “selección de artesanos” que rota con el tiempo y que instala sus puestos en la última planta del mercado, tal y como asegura María Paravarela, que en su caso se dedica al textil creativo. Cada pieza tiene una historia de trabajo, realizada a mano.

Otra de las participantes es Bea Barros, que se dedica a las ilustraciones. Detalla que normalmente hay vendedores con productos de artesanía, costura creativa, ilustraciones, velas de soja y bisutería. Destaca que en esta plaza de abastos hay “un buen ambiente” y que su actividad va acompañada de una degustación gastronómica que ayuda a amenizar el mercado. Estos artesanos empezaron a acudir a la plaza de Lugo cada segundo sábado de mes hace aproximadamente un año. Anteriormente, lo habían hecho puntualmente.

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