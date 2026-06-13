La anomalía de alcanzar los 30 grados en A Coruña: solo 115 días en 96 años

Gente en la playa de Riazor, ayer, llena de bañistas German Barreiros

Las consecuencias del cambio climático cada vez son más evidentes. No solo para las zonas calurosas, también para aquellas ciudades que históricamente por su posición geográfica se habían ganado la denominación de ‘refugio climático’. Ni siquiera se libra de los castigos del calentamiento global A Coruña, en donde, independientemente de la época del año, siempre es buena idea llevar a mano una sudadera o un jersey. Aun así, todavía es raro que la ciudad registre temperaturas por encima de los 30 grados. Por lo menos, no muchas veces al año. Prueba de ello son las 115 jornadas en las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabilizó 30 grados o más en los 96 años que tiene registros en la ciudad. Durante este 2026, la tendencia parece haber cambiado: a los 32 grados que el mercurio de la estación del Observatorio registró el 27 de mayo, se le sumó la jornada de ayer, cuando la barrera de los 30 volvió a ser superada (la máxima fue 31,0 según Aemet). Y el pronóstico es que hoy también se alcanzarán los 30.

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No obstante, llegar a este tipo de valores no es norma habitual. De hecho, aunque desde principios del pasado 2025, era raro que un mes no acabase con récords de temperatura, pasar de los 30 es una cosa diferente. La prueba más evidente está tanto en 2024 como en 2025, dos años “más cálidos de lo normal”, según la Aemet, pero en los que, sin embargo, el termómetro no llegó en ninguna de sus jornadas a los citados 30 grados. Sí se alcanzó esa temperatura en 2023, que junto a 2003, son los años de la serie histórica con más días que superan esta barrera: un total de cinco. “Es algo muy aleatorio. Puede ser muy caluroso y que haya más días cálidos, pero eso no garantiza que se superen los 30 grados. Es un valor muy alto para ciudades como A Coruña”, explica Rafael Sánchez, meteorólogo de la Aemet.

Cambio climático

No sorprende a nadie que, a consecuencia del cambio climático, los últimos años hayan sido también los más calurosos. Sin embargo, la tendencia cálida, salvo pequeñas excepciones, es abrumadora. Tanto es así que, durante las últimas tres décadas se alcanzaron casi las mismas veces los 30 grados que en los 66 años anteriores en los que la Aemet tiene registros en la ciudad. Desde 1997, el mercurio subió a la citada temperatura un total de 56 veces, por las 59 ocasiones que lo hizo en las seis primeras décadas. En total, en un 23% de los años de la serie no se registró ni un solo día con máximas por encima de los 30.

En un 23% de los cursos de la serie histórica no se registró ni un día una máxima tan alta como la de ayer

A la tendencia cálida de los últimos años también se le suma la precocidad. Y es que es igual de raro para el coruñés estándar vivir temperaturas por encima de los 30 grados en verano que vivir por encima de los 20 durante los meses de otoño, invierno o primavera. No obstante, cada vez la meteorología le da más razones a los amantes de la playa para visitar los arenales antes. Este año, ni siquiera había llegado la primavera cuando los primeros valientes bajaron a Riazor y al Orzán para disfrutar de la buena temperatura de marzo.

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Esta precocidad también influye en los máximos históricos. De hecho, los 32 grados que registró el pasado 27 de mayo el Observatorio no fueron suficiente para ser la temperatura más alta en un mes de mayo. Hay dos jornadas con valores superiores –el 31 de mayo de 2019 (33,5 grados) y el 11 de mayo de 1965 (34 grados)– y que son la temperatura más alta de todo su año. En el caso de 1965, incluso, fue la única vez en todo el curso que superó la barrera de los 30. Lo mismo ocurre en 1975, un año en el que los 33 grados que se alcanzaron el 5 de junio fue el valor más alto –y el único por encima de 30– de todo ese intervalo. También en junio, y menos de un mes después de que el Dépor se consagrase como campeón de Liga, los coruñeses vivieron otras dos jornadas extremadamente cálidas, dos de los tres únicos días que se superó la barrera de los 30 en el año 2000.