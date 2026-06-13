Hace 25 años | La promoción de 2001 empieza los exámenes de selectividad

Alumnas justo antes de entrar al examen de selectividad en A Coruña en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años empezaban los exámenes de la selectividad de 2001 con miles de jóvenes definiendo sus notas para acceder a la universidad. En 1976, hace 50 años, un hombre se tiró sobre un coche que circulaba por Juan Flórez y hace 75 años, en 1951, la crónica de sucesos hablaba de un atropello en San Andrés y del robo de varios jamones en San Agustín. En 1926, hace 100 años, eran los vecinos de San Roque los que se quejaban de la inundación de la vía.

Hace 25 años | El inicio de la selectividad y A Coruña, líder en escalas de cruceros

Unos dos mil trescientos jóvenes del área coruñesa iniciaron el examen de selectividad preocupados por obtener una buena nota que les permita acceder a la carrera elegida. La masiva presencia provocó que a primera hora se produjeran algunos atascos en la entrada al campus de Elviña.

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Además, el puerto coruñés lidera ya en el norte de España el tráfico de trasatlánticos. Lo anunció con orgullo el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro. Con los 62 cruceros que arribaron a la ciudad en el año 2000, frente a los 51 que lo hicieron en el 99, el puerto se sitúa ya por delante de Vigo, con 58 trasatlánticos. En total fueron 37.000 los pasajeros y 18.000 los tripulantes que llegaron y que dejaron en la ciudad unos mil millones de pesetas.

Portada del 13 de junio de 2001

Hace 50 años | Un hombre se tira sobre un coche que circulaba por Juan Flórez

Don Juan Ramón Fernández Fernández, nacido en Dorneda (Oleiros) tuvo un accidente de tráfico cuando circulaba con un Citroen de su propiedad por el viaducto del Generalísimo en dirección al Puente del Pasaje. En la confluencia del citado viaducto con la calle Juan Flórez observó que un individuo, que resultó ser José Couceiro Pérez, se encontraba parado en el centro de la calzada sin cruzar y como indeciso. El conductor del vehículo trató de desviarse y disminuyó la velocidad, pero el citado viandante se echó sobre su vehículo. El conductor del Citroen lo recogió y le llevó al Policlínico Santa Teresa, donde el pronóstico del herido fue declarado leve.

Por otro lado, en Sada, se celebró la primera reunión de asambleas de jóvenes en el albergue de la Marina Española.

Portada del 13 de junio de 1976

Hace 75 años | Atropello a un ciclista en San Andrés y tres jamones robados en San Agustín

En la calle de San Andrés, la camioneta matrícula ET-82.305 atropelló a Manuel García Señariz, de 22 años, vecino de la calle de José Lombardero, 43, que iba por dicha vía montando una bicicleta. En el accidente, García Señariz resultó con contusiones en la espalda y en el brazo y antebrazo del lado izquierdo. Los daños ocasionados por la camioneta en el velocípero fueron valorados en 650 pesetas.

También en la crónica de sucesos del 13 de junio de 1951, de un puesto de venta que tiene en el mercado de San Agustín le robaron tres jamones y diez kilos de tocino a la vecina de la calle del Orzán número 61, Jesusa Bravo González. Valoró todo en unas mil pesetas. Se ignora quién fue el autor del robo.

Portada del 13 de junio de 1951

Hace 100 años | Inundación en San Roque y compra de seis camionetas por 70.000 pesetas

Verificose la apertura de pliegos al concurso abierto por el Ayuntamiento para adquirir seis camionetas para el servicio de limpieza pública. La cantidad presupuestada, en conjunto, es de 70.000 pesetas.

Además, se adjudicó a don Jesús Montero Suárez la construcción de una nueva Casa de Socorro y de un parque de servicio de incendios en la zona de Ensanche en la cantidad de 85.282 pesetas.

Por otra parte, los vecinos de la calle de San Roque denunciaron que esta es una extensa laguna que hace intransitable la estrecha vía. El agua alcanza en algunos sitios una altura de 20 centímetros. Los vecinos se vieron precisados para poder salir y entrar en sus casas a colocar de trecho en trecho piedras grandes para circular.