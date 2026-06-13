La factura del lupus en A Coruña: cada paciente gasta 600 euros de media al año en fotoprotectores

María Rodríguez muestra dos botes de crema que usa de forma habitual Patricia G. Fraga

Para los pacientes de lupus, protegerse del sol es tan importante como tomar una pastilla. “Los fotoprotectores son un fármaco más, no un producto de cosmética”, incide María Rodríguez, secretaria de la Asociación Gallega de Lupus (AGAL), con sede en A Coruña, que aplaude la nueva campaña de descuentos en estos artículos que muy pronto se activará en las farmacias herculinas y que supondrá reducir a la mitad el coste de estos productos.

Y es que para los enfermos de lupus, la factura de los fotoprotectores puede salir muy cara. “Creo que ningún paciente hizo el número por miedo a asustarse pero a lo mejor estamos hablando de un bote o bote y medio mensual para la cara y otro para el cuerpo. Considerando que están en veintipico euros, mínimo 50 euros al mes es muy fácil que te los cueste”, asegura la representante de la asociación.

Los pacientes con lupus tendrán descuentos del 50% en fotoprotectores en las farmacias de A Coruña Más información

Esto implica que la media que una persona con lupus se gasta al año ronda los 600 euros, dependiendo de los productos que se adquieran, una inversión que no todos los pacientes se pueden permitir. “Por desgracia, hay gente que usa fotoprotectores que a su tipo de piel no le van bien, pero no tienen otra opción. O que no se puede comprar protectores solares de cuero cabelludo porque están a 20 euros el típico spray. Más 25 de la cara y 25 de el cuerpo... De ahí la pelea desde hace años”, recalca. Una lucha que ahora han ganado gracias a la iniciativa del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, que permitirá aplicar un descuento del 50% en un máximo de dos botes al mes.

La otra factura

Pero el coste de no utilizar este tipo de protección a diario es más elevado, ya que las consecuencias son graves y no solo implican la radiación solar. “También nos afecta la radiación de las luminarias del trabajo. Es decir, que yo no salga de mi casa, no impide que yo no vaya a tener un daño cutáneo por la radiación”, explica Rodríguez.

La fotoprotección es, por tanto, obligatoria de lunes a domingo, varias veces al día y todos los días del año “sin excepción”. “El día que no salimos a la calle y nos quedamos en casa, también estamos obligadas a ponerlo”, asegura la secretaria de AGAL, que pone de ejemplo una situación reciente: “Hace unos días yo no me lo eché en los brazos porque iba con chaqueta larga al trabajo y consideré que la radiación no iba a pasar. La chaqueta era calada, pero aún así tuve manchas y unas lesiones de lupus en los brazos días después”.

Y es que la radiación ultravioleta en estos pacientes no solo daña las células de su piel y genera brotes, también puede bajar sus defensas y causar complicaciones más graves como desencadenar una inflamación sistémica, dolor articular o fatiga, entre otros. “Todo va en cadena”, recalca Rodríguez.

Por ello, la puesta en marcha de esta iniciativa, que prevén que esté a pleno funcionamiento en unas dos semanas, es “un logro grandísimo” para la Asociación Gallega de Lupus para que nadie tenga que elegir entre su salud y su bolsillo.