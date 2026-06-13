El Recorda Fest de A Coruña cancela la actuación de Beret tras su detención por agresión sexual

Imagen de una actuación de Beret Archivo El Ideal Gallego

Los festivales Recorda Fest (A Coruña) y Bigsound (Pontevedra), a la par que su edición en Barakaldo, han seguido los pasos dados por varios ayuntamientos en las últimas horas y han decidido cancelar las actuaciones de Beret previstas en el marco de estos festivales. De este modo, no queda ningún concierto suyo programado en Galicia para este verano.

Ambos eventos lo han anunciado después de que el jueves trascendiese su detención por una supuesta agresión sexual, denunciada a raíz de unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril. Actualmente, el artista, de nombre completo Francisco Javier Álvarez Beret, se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.

"Tras evaluar las circunstancias actuales, la organización ha decidido cancelar la actuación prevista de Beret en Bigsound Pontevedra y Bigsound Barakaldo", ha explicado públicamente el evento de origen valenciano. "Ante las informaciones publicadas durante las últimas horas, hemos decidido cancelar la actuación del artista Beret en nuestro festival", ha indicado el Recorda Fest. En ambos casos, la respectiva organización trabaja para sustituir al cantante.

Comunicado del Recorda Fest anunciando la cancelación del concierto de Beret Instagram del Recorda Fest

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Estas decisiones fueron comunicadas a lo largo de la jornada del viernes, cuando se sucedieron una serie de cancelaciones por parte de varios ayuntamientos de toda España, que contaban con él en sus programas de fiestas. Es el ejemplo de Elche (Alicante), Rubí (Barcelona), Armilla (Granada) y Monforte de Lemos (Lugo), también en Galicia.

La gira 'Lo bello y lo roto' aún contaba con catorce fechas pendientes en España, según la información de la web del artista, que todavía no ha retirado del calendario las actuaciones suspendidas. Con estas cancelaciones, se han caído al menos la mitad de los conciertos que Beret tenía previstos.