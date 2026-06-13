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Desfile diversidarte 2026
A Coruña

DiversidArte comienza con un desfile inclusivo en Santa Catalina

Abel Peña
Abel Peña
13/06/2026 22:19

El XI festival DiversidArte comenzó hoy con un desfile de moda local en la plaza de Santa Catalina. El Desfile por la Diversidad comenzó a las siete de la tarde, y por la alfombra azul caminaron modelos de todas las edades, sexos, y discapacidad, haciendo alarde de su desparpajo. 

La música la puso Rey DJ, y la organización, la asociación Poten100mos. Hubo alguno que quiso pasar antes el trago y aceleró el paso más de lo debido, y otras que demostraron mucho más soltura, todo hay que decirlo, porque lo hicieron mejor en general ellas que ellos, pero también hay quien sorprendió con una pirueta con la que sacudirse de encima sus complejos. 

Después de un breve interludio de música y baile, los modelos continuaron desfilando con las creaciones de artistas locales, como Zalo, Loyna, Rincón verde, Vazva o Sequeponerme, gracias a la asociación comercial Obelisco.  

Programación

En los próximos días, el festival continuará con sus eventos. El 18 de junio, Día Internacional contra o discurso de odio, a las 20.00 horas, en la plaza de España, la drag queen Muna Duval ofrece una actuación, seguida del XI concurso de cine asociación ficción. 

El día siguiente es el Diversidarte day y en la misma hora y lugar, tocarán Amparonia, la B. anda Diversidarte y Batuko Tabanka. El 20 de junio es Freestyle people Dy, con Skone, Ibán Freestyle people y Rey Dj.

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