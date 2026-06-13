Alerta amarilla por calor en A Coruña

Un termómetro al sol en A Coruña este 12 de junio Germán Barreiros

El caluroso viernes, 12 de junio, fue la antesala de lo que será un sábado de altas temperaturas en toda Galicia, también en A Coruña y su área metropolitana. Hasta el punto de que tanto MeteoGalicia como la Aemet tienen activadas alertas de nivel amarillo por calor, con los termómetros superando incluso los 34 grados en determinados momentos.

La alerta se activará a partir de las tres de la tarde y hasta las nueve de la noche, según MeteoGalicia, mientras que la Aemet la sitúa entre las 13.00 y las 18.00 horas.

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Horario aparte, la Xunta avisa de los riesgos que puede traer el calor sobre todo para personas mayores de 65 años y niños menores de 4 años, principalmente de menos de un año; personas que padecen patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad de párkinson, enfermedad de Alzheimer o patologías similares, enfermedad psiquiátrica; los que tomen determinados fármacos o tóxicos como diuréticos o alcohol; y personas en determinadas situaciones como los mayores que viven solos, los que habitan en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores.

Ante ello, Sanidade recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y cerrar las ventanas y abrirlas por la noche para ventilar; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.