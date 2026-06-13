A Coruña se 'asa' a 35 grados, la temperatura más alta de su historia en un mes de junio

Los coruñeses están viviendo un san Antonio de mucho calor Quintana

La alerta amarilla activada tanto por la Aemet como por MeteoGalicia por intenso calor -más de 34 grados, preveían- se cumplió completamente en A Coruña. A las 13.00 horas la ciudad marcaba 35 grados en los termómetros de la agencia estatal, la cifra más alta de la historia en un mes de junio.

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Más de 45 años han pasado desde que la ciudad viviera un día tan calurosos en el mes de San Juan. El 3 de junio de 1980 la Aemet registró en su estación meteorológica coruñesa 34,8 grados, una cifra que se queda algo por detrás de los 35 de este 13 de junio.

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El día de San Antonio de 2026 quedará en los anales meteorológicos como una de las jornadas en la que A Coruña más se 'asó', con un día que empezó con una madrugada ya muy calurosa, en la que la temperatura no bajó de los 21 grados. A partir de ese momento de mínima, a las tres de la madrugada, los termómetros no pararon de escalar hasta tocar techo a las 13.00 con esos 33 grados. Al amanecer, a las siete, ya rozaban los 23 y los 30 ya se superaban a las once.