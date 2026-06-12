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A Coruña

Un fuego en la finca de los Mariño alerta del aumento de los sintecho en verano

Algunos lugares de la costa, como el Millennium, se han convertido en puntos donde se agrupan indigentes

Abel Peña
Abel Peña
12/06/2026 23:05
La cúpula de la finca de los Mariño ocupada por indigentes, ayer
La cúpula de la finca de los Mariño ocupada por indigentes, hoy
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 Es tan habitual, que ya nadie se fija siquiera hasta que incidentes como el del pasado jueves vuelven a ponerlo en evidencia: los Bomberos acudieron a un incendio en la finca de los Mariño causado por un fuego en unos colchones. La humareda generó bastante alarma porque se pudo distinguir en todo el Paseo Marítimo pero, en realidad, no causó muchos daños. Hoy los indigentes seguían en su lugar habitual, y el número aumenta con la llegada del calor. 

La finca de los Mariño vuelve a estar llena de basura y muebles

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Como señaló un agente: “Esto es recurrente, son gente sin techo, no se puede hacer otra cosa”. Periódicamente el servicio de limpieza municipal retira los colchones y todo el material que van acumulando para construir sus precarios refugios, como mantas, cartones y maderos, entre otras cosas.

Hace un par de años, se trató de dificultar el acceso a las rocas desde la finca de los Mariño eliminando unas escaleras de madera y poniendo un cierre, pero este ya está roto. Ahora los indigentes acampan aprovechando el buen tiempo a la orilla del mar.

No solo ocurre allí, sino también al otro extremo de la bahía, en el monumento del Millennium, cuyos bajos tuvieron que ser tapiados porque los temporales los destrozaban. Al pie del obelisco, a nivel del mar, acampan también varios indigentes.

El Ayuntamiento desmantela una chabola bajo la finca de los Mariño

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“Nosotros hacemos lo que podemos –comenta un policía–.Les vas buscando ayuda a través de servicios sociales, pero siempre vienen más”. Desde la Policía Local señalan que existe una población flotante de vagabundos, que proceden de otras ciudades.

Aunque a menudo reciben ayuda de servicios sociales, y consiguen salir de la calle, a menudo regresan a ella pasado un buen tiempo. Y si quieren pernoctar en las rocas, la Policía señala que no es una zona de riesgo y no es como en la playa, donde no se puede acampar.

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