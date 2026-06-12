Audiencia Provincial de A Coruña German Barreiros

El fiscal solicita catorce años de prisión por intento de asesinato para el hombre que apuñaló una docena de veces a un hombre a la puerta de un bar en el Orzán. Con él serán juzgados dos cómplices, uno de ellos estadounidense, a los que piden cuatro años y seis meses por propinarle una paliza. Uno de estos últimos, además, se resistió al arresto, por lo que piden otros seis meses.

El suceso tuvo lugar a las 04.15 horas del 19 de abril de 2024 en la calle Orzán. Los acusados acaban de salir de un local al que volvieron porque se habían olvidado una prenda, solo para descubrir que había echado el cierre. Furioso, uno de ellos golpeó repetidamente la persiana metálica, generando estruendo.

La víctima, que pasaba por ahí, le recriminó su comportamiento y estos decidieron darle una paliza. Tras propinarle varios golpes, puñetazos y patadas, que le hicieron caer al suelo, el principal acusado sacó una navaja de diez centímetros (arma ilegal) y le apuñaló repetidas veces en las nalgas, en los riñones y en el estómago.

Apuñalan repetidas veces a un hombre en el Orzán de A Coruña Más información

La Policía Local llegó rápidamente y les sorprendió cuando todavía estaban agrediéndole. Ellos huyeron pero fueron alcanzados en la calle Torreiro, donde les pusieron las esposas. En cuanto a la víctima, sobrevivió: se curó en 55 días, pero le quedaron algunas cicatrices como recuerdo de la experiencia.

Ninguno de los sujetos tenía antecedentes penales. Uno de ellos procedía de Estados Unidos y había venido a visitar a su madre.