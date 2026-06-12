Miguel Lorenzo: "Algo tienen en común el PSOE y el BNG: mentir, engañar y traicionar a los vecinos"

Miguel Lorenzo charla con dos vecinas Cedida

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, que este viernes estuvo en con su carpa informativa en la zona del Mercado de San Agustín, en Pescadería, apuesta por otra forma de gobernar para que A Coruña funcione de nuevo frente a un PSOE y un BNG "a los que les dan igual los coruñeses, solo les preocupan ellos mismos".

"Hay otra forma de gobernar en el fondo y en las formas para que A Coruña funcione de nuevo. Para ello tengo un proyecto de ciudad ambicioso para que A Coruña funcione mejor cada año a partir del próximo, una ciudad cómoda y amable para los coruñeses, funcional, accesible, competitiva y humana. Tenemos que volver a hacer que A Coruña funcione entre todos", explicó a los que se pasaron por allí.

En el "pleno de ayer vivimos la confirmación de que la ciudad está en manos de dos partidos de insensatos. A PSOE y BNG les dan igual los coruñeses, solo les preocupan ellos mismos y sus intereses particulares y así está la ciudad: paralizada y sin liderazgo. Sin duda estamos en un fin de ciclo, ante una alcaldesa vencida, derrotada y hundida y ante un BNG que solo piensa en Santiago y no en A Coruña".

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Según Lorenzo, el PSOE "sigue igual que desde hace siete años: sin escuchar a los vecinos, sin dialogar con la oposición, escondiendo la cabeza ante los principales problemas de la ciudad como vivienda o inseguridad, echando la culpa a los demás de su propia ineficacia, etc. Con una alcaldesa más preocupada por las fotos y por los titulares que por los resultados. Que donde hay un problema nunca aporta una solución, sino que lo agrava, llegando incluso a una inmadurez política tal que cree que si los problemas no son públicos, no existen".

En cuanto al BNG, Lorenzo asegura que "lo mismo vota una cosa que vota la otra": "Ayer no apoyaron porque se acercan las elecciones el mismo Plan de Residuos al que habían votado a favor hace un par de meses. Pero no es la primera vez: votaron a favor del pago de facturas irregulares millonarias de fiestas, o de la aprobación a toda prisa de la tramitación urbanística del Parque del Agra cuando en 2020 habían votado en contra, al igual que votaron a favor de los convenios de Oza con torres de 17 alturas y a favor del convenio de As Xubias con un fondo de inversión extranjero o como cuando el año pasado dijeron que no apoyan el presupuesto y este año votan a favor de otro con más déficit".

"Eso sí, algo tienen en común PSOE y BNG: mentir, engañar y traicionar a los vecinos. En esto sí se ponen de acuerdo. En eso y en no dejar que gobierne la lista que más apoyos tiene de los ciudadanos y así le va a la ciudad", certificó.