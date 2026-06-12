Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Loterías del Estado cierra cautelarmente la administración del lotero de San Agustín condenado

La sentencia dicta tres años y medio de prisión para Manuel Reija por "quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros"

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
12/06/2026 12:06
La administración de lotería de San Agustín, cerrada
La administración de lotería de San Agustín, cerrada
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La pregunta que surgía tras conocerse la condena de la lotería millonaria de A Coruña era quién se quedaría con el dinero. Pero quizás la segunda que se harían sobre todo los clientes habituales era: ¿qué pasa ahora con la administración cuyo dueño, Manuel Reija, fue condenado a tres años y medio por "quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros"? Las rejas se bajaron ayer al mediodía pero no se subieron por la tarde, tras difundirse la noticia. Hoy seguían igual. ¿Puede legalmente abrir? ¿De quién depende esa decisión?

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) se ha pronunciado sobre esta decisión. Si bien "respeta y asume plenamente el contenido de la sentencia",  que recuerda que todavía no es firme , ya está tomando las "medidas pertinentes"

Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña

El testamento de José Luis Alonso dictará el destino de los 4,7 millones de euros de la Primitiva de A Coruña

Más información

Estas implican, por un lado, la "suspensión provisional del contrato con el citado punto de venta", cuyo dueño, Manuel Reija se le atribuye un delito de estafa agravada, con la concurrencia de atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia ya lo inhabilitaba para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de condena.

Loterías del Estado también anunció que se ha procedido al "cierre cautelar" de la administración implicada, que ya no volvió abrir sus puertas tras hacerse pública la sentencia.  

No obstante, la sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Juicio de la Primitiva millonaria en A Coruña: Miguel y Manuel Reija se enfrentan a penas de prisión por estafa y blanqueo de capitales

Tres años y medio de prisión para el lotero de A Coruña que quiso ser millonario

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Manifestación en el IES Carral

La Xunta ve "inaudita" la polémica en el IES Carral con la FP Básica
Noelia Díaz
quintana. manifestaciÃ³n en el CEIP normal por la educaciÃ³n

Los alumnos del CEIP Prácticas exigen mejoras en el centro
Abel Peña
quintana. merendiÃ±as en oleiros

Oleiros anuncia nuevos espacios públicos en el municipio
Redacción
El arenal del Orzán a primera hora de la mañana

A Coruña sube como el mercurio y ya alcanza los 25,9 grados al mediodía
Guillermo Parga