Loterías del Estado cierra cautelarmente la administración del lotero de San Agustín condenado

La administración de lotería de San Agustín, cerrada Quintana

La pregunta que surgía tras conocerse la condena de la lotería millonaria de A Coruña era quién se quedaría con el dinero. Pero quizás la segunda que se harían sobre todo los clientes habituales era: ¿qué pasa ahora con la administración cuyo dueño, Manuel Reija, fue condenado a tres años y medio por "quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros"? Las rejas se bajaron ayer al mediodía pero no se subieron por la tarde, tras difundirse la noticia. Hoy seguían igual. ¿Puede legalmente abrir? ¿De quién depende esa decisión?

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) se ha pronunciado sobre esta decisión. Si bien "respeta y asume plenamente el contenido de la sentencia", que recuerda que todavía no es firme , ya está tomando las "medidas pertinentes".

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Estas implican, por un lado, la "suspensión provisional del contrato con el citado punto de venta", cuyo dueño, Manuel Reija se le atribuye un delito de estafa agravada, con la concurrencia de atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia ya lo inhabilitaba para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de condena.

Loterías del Estado también anunció que se ha procedido al "cierre cautelar" de la administración implicada, que ya no volvió abrir sus puertas tras hacerse pública la sentencia.

No obstante, la sentencia es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.