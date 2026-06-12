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A Coruña

Los alumnos del CEIP Prácticas exigen mejoras en el centro

El edificio está protegido pero sufre de graves humedades y daños en ventanas

Abel Peña
Abel Peña
12/06/2026 13:31
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Manifestación en el CEIP Prácticas
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La comunidad educativa del CEIP prácticas, ubicado en La Normal, se concentró ayer a sus puertas para reclamar mejoras en el centro. Los padres denuncian que las instalaciones sufren de graves filtraciones y que, además, el estado de falta de mantenimiento es tal que han caído varias ventanas.  

El Anpa reconoce que el Ayuntamiento ha realizado algunas obras, pero insisten en que es necesaria una mejora a fondo y dan por supuesto que no se realizará hasta el próximo curso, habida cuenta de la cercanía de las vacaciones. Desde el Anpa denuncian también que han aparecido insectos en el comedor y que los baños no funcionan adecuadamente.

 La humedad es un problema. “Nacen literalmente setas”. Pero aseguran que se trata sobre todo de una cuestión de seguridad, puesto que el edificio está muy deteriorado, por eso piden que se tomen medidas cuanto antes. Pero el caso es que la Xunta no la ha incluido en sus planes de obra, lo que no ha hecho más que acrecentar la indignación de los padres. 

En realidad, el edificio del CEIP de Prácticas compete a tres administraciones (Universidad, Ayuntamiento y Xunta), que deben trabajar coordinadamente en busca de la mejor solución. De hecho, las cuestiones relativas al mantenimiento son competencia municipal. 

Además, este edificio non solo acoge al CEIP de Prácticas, si no también la Normal, que pertenece a la Universidad. Existe un estudio de reforma, pero no se ha redactado un proyecto. A este respecto, desde la Xunta recuerdan que el edificio está protegido, lo que complica los trámites.

Paradójicamente, el hecho de que el edificio esté protegido dificulta su conservación, pero la comunidad educativa no está para estas consideraciones. Exigen un centro seguro y en condiciones, y reclaman a las autoridades que den una lección de responsabilidad.

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