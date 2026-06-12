Acusados de la muerte de Yoel Quispe, abogados de la acusación y Fiscalía Javier Alborés

El autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña y el considerado por Fiscalía y acusaciones particulares como la persona que le dio la navaja han pedido "perdón" a la familia, al hacer uso de la palabra en la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia provincial.

Fuera de esta causa, ha quedado otro joven que estaba con los anteriores el día de los hechos y para el que se consideró, inicialmente, que tuvo un papel de cómplice o de encubridor, atribuyéndole, además, las acusaciones el hecho de tirar la navaja. Su letrada ya había planteado el sobreseimiento al inicio del juicio y con posterioridad. Se confirmó la absolución por falta de pruebas.

En la lectura de conclusiones, solo la acusación particular de la madre solicitó para él condena de 15 años de prisión como cómplice, después de que retirase su petición el abogado del padre.

Después han hecho uso de la última palabra el autor confeso de la puñalada para pedir "perdón" a la familia de Yoel y a la suya propia. Lo mismo hizo el otro procesado. "Si pudiera volver para atrás nada de eso hubiera pasado", ha añadido.

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Violencia sorpresiva y desalmada

Antes, en la lectura de conclusiones, la fiscal y las acusaciones particulares de la madre y el padre de Yoel Quispe han calificado su muerte de "ejecución" y de acto "cruel" con "violencia sorpresiva y desalmada", sin posibilidad de defensa de la víctima.

"Un ataque a traición", ha sentenciado, en la última sesión del juicio, la fiscal en línea con las demás acusaciones. "Una violencia letal", ha sentenciado la del padre de Yoel. "Hubo una unidad de acción", ha sostenido el letrado de la madre. Esto con estas tres partes rechazando legítima defensa, arrebato u obcecación.

"Dos salvajes disfrazados de pacificadores", ha señalado la fiscal sobre los dos jóvenes a los que acusa. También han considerado que no hay pruebas de que ese día hubieran consumido drogas o alcohol, como han sostenido las defensas, descartando, además, que la capacidad cognitiva o volitiva del autor confeso estuviese afectada, como ha argumentado su letrada.

La defensa

"Queremos justicia para todos, para Yoel y para los acusados", ha dicho esta abogada, que ha negado que existan pruebas de que el joven tuviese "intención de matar" y pidió un veredicto del Tribunal del Jurado que no esté basado "en conjeturas".

A "falta de pruebas" se ha referido también el abogado del joven al que Fiscalía y acusaciones particulares acusan de cooperador necesario, por entrega, sostienen, de la navaja. Al respecto, el letrado ha dicho que el otro procesado se "la arrebató" a su cliente de "forma sorpresiva" dejando a este "paralizado".

Petición de penas

La Fiscalía ha solicitado condena por asesinato, en concreto 20 años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada, para el autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe y para el otro acusado.

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Esto después de que, en su declaración, el primero atribuyese a un "arrebato" el hecho de que pidiese la navaja a su amigo. "Vino a pegarme, me enfadé y la clavé", ha expuesto sobre la víctima. El considerado por Fiscalía y acusaciones particulares cooperador necesario dijo en un primer momento que el arma era del autor del apuñalamiento, pero luego reconoció que la dio "por miedo" al anterior.

Las acusaciones particulares elevan a 25 años su petición de pena por asesinato mientras que las defensas reclaman la absolución de sus clientes. En el caso del joven que admitió haberle agredido con la navaja, plantea, de forma alternativa, homicidio imprudente.

Sesiones

En el juicio, los agentes que han declarado confirmaron que el autor confeso acudió voluntariamente a la Policía para asegurar que tenía información del caso y para dar el nombre de una persona a la que culpó.

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Sin embargo, procedieron a su detención al comprobar que la descripción que dieron los testigos de la persona que apuñaló a Yoel coincidía con la que él se identificó en un vídeo, pero como presente en el lugar no como autor de la puñalada. Solo después admitió la autoría.

Con dos personas ya condenadas por lesiones en otra causa judicial y con confirmación de que hubo una pelea inicial entre estos dos jóvenes y la víctima, tras empujar este a uno de ellos, se ha explicado que este hecho dio lugar a una segunda pelea y que, inicialmente, el autor confeso de la puñalada acudió a mediar.

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Sin embargo, por causas que no han sido concretadas, acabó, según testimonios, apuñalando mortalmente a Yoel, el "sustento" de su familia, ha declarado su madre. "Era mi mano derecha, mi vida", ha señalado la progenitora, Maritza Yovana Gómez.

Mientras, los peritos han descartado que el acusado de la agresión mortal tuviese sus capacidades cognitivas o volitivas afectadas. De la víctima, los forenses han señalado que la lesión mortal le afectó al corazón, "profundizando en varias capas" y con rotura de algunas costillas.