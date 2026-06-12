La sardina anima las descargas en el puerto de A Coruña con 27 toneladas 

Descarga de sardinas en el puerto de A Coruña Cedida

La campaña de la sardina de cara a la celebración del San Juan, la fiesta de mayor afluencia de A Coruña, coge ritmo en el puerto durante estos días. En la mañana de este viernes, un total de 14 barcos atracaron en los muelles de la ciudad para proceder a la descarga de un volumen de 27 toneladas de este pescado, muy codiciado en estas fechas.

La jornada en la lonja estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas complicadas en el mar, con mal tiempo de componente Nordeste que dificultó las labores de faena de la flota pesquera, según informan fuentes del sector. A pesar de esta circunstancia, el sector ha logrado poner en tierra una cantidad significativa de mercancía para atender la fuerte demanda que se suele registrar en esta época del año.

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Los precios de la sardina se han movido en una horquilla situada entre 1,6 y 3,2 euros el kilo (importes a los que hay que sumar los impuestos correspondientes a este producto).

La primera sardina de la temporada ya se dejó ver en los puestos de las plazas de abastos de la ciudad hace pocos días. Los placeros creen que “en San Juan habrá sardina”, pero temen que en julio y agosto la situación cambie, ya que “dicen que el 70% del cupo ya está agotado”. Por ello, la Consellería do Mar y las cofradías acordaron reducir las descargas máximas de sardinas. Si hasta ahora se permitía la pesca de cien kilos por tripulante y otros cien por embarcación, ahora se reduce a ochenta kilos.