La música sale a las calles y llena el centro de A Coruña de pianos

El concejal de Educación, Innovación Tecnológica y Formación, Juan Ignacio Borrego, seguramente no pensaba ayer por la mañana cuando salió de su casa que se iba a convertir en una ‘estrella de la música’. Lo hizo de la mano de la iniciativa ‘Tu ciudad se llena de pianos’, que durante todo el caluroso viernes llevó su cuarta parada de la gira al centro de A Coruña, instalando ocho pianos de cola en ocho calles y plazas para acercar la cultura musical a vecinos y turistas.

Y porque el objetivo es que tanto profesionales como aficionados y personas que nunca han tocado el piano lo hagan, el propio Borrego se atrevió a poner sus dedos sobre las teclas. Con la ayuda de Jordi Vivancos, director del prestigioso Concurso Maria Canals, tocó una pieza y un asombrado grupo de turistas que en ese momento llegaba a la plaza de María Pita acabó incluso pidiéndole un selfi al edil como recuerdo de la actuación. “¿Tienes ‘Boig per tu’?”, “y ‘El Piano’?”, preguntaban los visitantes asombrados, mientras Vivancos volvía hacer volar las notas musicales.

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Pero no fue solo la plaza consistorial la que acogió actuaciones durante toda la jornada, hubo también pianos de cola en el Obelisco, la plaza de Lugo, Santa Catalina, la avenida del Puerto, los jardines de Méndez Núñez y la plaza de Azcárraga, además de junto a la playa de Riazor, donde el piano ejerció de banda sonora ideal para una jornada de mucho calor que los coruñeses aprovecharon para estrenar temporada veraniega.

“Bajamos a la calle, que al final es donde nace la música, y nos ponemos a disposición de toda la ciudadanía. Quien sepa tocar, ya sea estudiante, profesional, o simplemente tenga unas mínimas nociones desempolve un poco los dedos, pero también invitando a gente que no haya tocado en la vida”, explicaba Ignacio Gallardo-Bravo, director de la Fundación Occident, organizadora del acto.

De ello daba fe el concejal Juan Ignacio Borrego tras probar el piano de cola: “Tener uno el privilegio de poner las manos encima de un piano y que suene aparentemente bien, gracias a la colaboración de un profesional, es una maravilla. Agradecemos a la Fundación y al concurso que hayan pensado en nuestra ciudad, porque una ciudad tan musical como la nuestra merecía algo así”.