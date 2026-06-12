La IA y la digitalización transforman los perfiles que demandan las empresas de A Coruña

Feria de empleo de la CEC Cedida

Más de medio centenar de personas participaron este viernes en el IV Foro de Empleo de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), una iniciativa que permitió acercar a demandantes de empleo y empresas para conocer de primera mano las necesidades reales del mercado laboral y las oportunidades profesionales que ofrecen actualmente distintos sectores.

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Durante la jornada, responsables de recursos humanos y selección de Occident Vida, Jevaso, Ilunion, Gadisa, Tejas Verea, Go! People & Talent e Inditex explicaron cuáles son los perfiles más demandados, qué competencias valoran las organizaciones y cómo afrontar con mayores garantías un proceso de selección.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, inauguró el encuentro destacando la importancia de generar espacios de conexión entre empresas y personas que buscan empleo. “Queremos acercar a las personas y a las empresas, crear nuevas conexiones y generar oportunidades reales”, señaló.

Fontenla recordó además que el mercado laboral está experimentando una profunda transformación impulsada por factores como la digitalización, la inteligencia artificial o la sostenibilidad, que están modificando tanto los perfiles profesionales demandados como las necesidades de contratación de las organizaciones.

El IV Foro de Empleo forma parte de las iniciativas que ha puesto en marcha la Confederación de Empresarios de La Coruña para mejorar la empleabilidad y favorecer la conexión entre las necesidades de las empresas y el talento disponible. A través de programas de orientación, formación e intermediación laboral, la organización trabaja para facilitar el acceso al empleo y responder a los retos actuales del mercado de trabajo.

“Esta cuarta edición del Foro de Empleo de la CEC consolida su éxito como el punto de encuentro entre empresas y talento, fomentando el networking y la creación de empleo”, destaca su promotor.