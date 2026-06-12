Acto de entrega de las credenciales, este viernes, en la 37ª edición Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié Cedida

La Fundación Barrié hizo entrega este viernes de las credenciales de la trigésimo séptima edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero para que alumnos gallegos puedan cursar estudios de máster en centros académicos de todo el mundo, en un amplio abanico de especialidades de interés e impacto para Galicia.

El acto estuvo presidido por Carmen Arias, directora de la Fundación Barrié, y por Óscar Rama, presidente de la Asociación de Becarios, quienes hicieron entrega de las credenciales a los 10 becarios. Por su parte, Rachel Elizabeth Rodríguez, becaria representante de la promoción, subió al escenario para pronunciar unas palabras en nombre de los seleccionados de esta convocatoria.

Sobre el programa

El Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero cuenta con una reconocida trayectoria y está entre los más reputados de la comunidad universitaria y científica internacional. Las becas se otorgan a través de un proceso de selección altamente competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia. En la presente convocatoria, apenas el 6% de las candidaturas superó el proceso de selección.

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Desde el inicio de los programas de becas, en 1990, hasta la convocatoria de 2026, la Fundación Barrié ha destinado más de 58 millones de euros en la formación de 767 estudiantes gallegos, con el triple objetivo de: facilitar el acceso al conocimiento de las mejores técnicas, métodos y procedimientos; proporcionar experiencias vitales en un entorno internacional y multicultural; y fomentar los vínculos académicos y profesionales de titulados universitarios gallegos o vinculados a Galicia.

Convocatoria 2026

En la convocatoria de 2026 se han otorgado 10 becas de máster a candidatos de las siguientes áreas del conocimiento: ciencias experimentales (5), ciencias de la vida (4) e ingeniería (1).

Respecto a la procedencia, todos los becarios mantienen una vinculación con Galicia, ya sea por haber nacido en la comunidad autónoma (9) o por residir en ella desde hace, al menos, dos años (1).

7 becarios han cursado sus estudios universitarios en Galicia, 1 en Navarra, 1 en Barcelona y 1 en Países Bajos. La Universidad de Santiago de Compostela encabeza la lista con mayor número de becarios (6). La Universidad de A Coruña, la Universidad de Navarra, la Universidad de Barcelona y la Eindhoven University of Technology aportan un becario cada uno. La media académica de los estudios universitarios de los becarios es de 8,49 sobre 10.

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En relación con el destino, Reino Unido (3) y Suiza (3) se consolidan como países de preferencia, seguidos de Escocia (2). Alemania y Finlandia recibirán un becario cada uno. Las instituciones académicas donde realizarán los estudios son Swiss Federal Institute of Technology Zurich (2), University of Oxford (2), École Polytechnique Fédérale de Laussane, The Imperial College of Science, Technology and Medicine, The University of Glasgow, University of Edinburgh, Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich y University of Helsinki.

Las becas de posgrado cuentan con una dotación máxima de 50.000 euros anuales, que podrá cubrir, total o parcialmente, la matrícula del programa, una ayuda única de 1.000 euros para gastos de viaje y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención. La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.

Una comunidad de talento Marca Galicia

Los programas de becas de la Fundación Barrié han contribuido durante décadas a la formación de centenares de profesionales gallegos en algunas de las universidades y centros de investigación más prestigiosos del mundo. A lo largo de este tiempo, se ha consolidado una amplia comunidad de antiguos becarios que desarrollan su actividad en ámbitos como la ciencia, la empresa, la cultura, la tecnología, la medicina o la administración pública, tanto en Galicia como en el ámbito internacional.

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Esta red de talento constituye uno de los principales valores añadidos del programa, favoreciendo el intercambio de conocimiento, la colaboración profesional y el vínculo entre generaciones de becarios, de manera que la formación adquirida durante el transcurso de sus estudios e investigaciones trascienda el ámbito de la mejora personal y revierta en el avance de la sociedad gallega.