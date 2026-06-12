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A Coruña

Jesús Carrasco | “La comedia sigue sin tener una aceptación decidida por parte de la Academia”

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/06/2026 04:35
Jesús Carrasco, este jueves en A Coruña durante la presentación de 'El detalle'
Jesús Carrasco, este jueves en A Coruña durante la presentación de 'El detalle'
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Sin salirse de lo que podríamos llamar ámbito doméstico, el escritor extremeño Jesús Carrasco enarbola una nueva novela, en esta ocasión girando en torno al amor, o quizá la pérdida del mismo. En ‘El detalle’ (Seix Barral), Carrasco aborda la vida de una pareja que tras más de dos décadas juntos, dos hijos, dos hipotecas en común y, sobre todo, mucho cansancio, él decide tener un pequeño detalle con ella: un viaje exprés a Novo Mesto, la ciudad al este de Eslovenia en la que surgieron las primeras muestras de amor.

Pero, pese a que la sinopsis no apunte a ello, se trata de una novela construida desde el prisma del humor, un aspecto de la misma que, tal y como explica el propio autor, nació antes incluso que la historia. “Yo quería escribir en tono de comedia, eso está antes que la historia”, comenta Carrasco, que añade que la historia de la pareja surge “de mi creciente interés en el espacio doméstico, o íntimo”, un espacio al que ya le dio valor en novelas anteriores como ‘Elogio de las manos’ (Seix Barral).

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“Me gusta mucho reír, me gusta mucho la comedia, me gusta mucho hacer reír”, resume el escritor, que además de esta “apetencia” por el humor como motor literario, asegura que también era “un reto literario mayúsculo, porque no es sencillo, como luego me he dado cuenta, levantar una novela en ese registro”. “Y, particularmente, quizá lo es más en nuestro contexto cultural, donde la comedia sigue sin tener una aceptación, por parte de la Academia, muy decidida, a pesar de que nuestra novela fundacional es el Quijote”, afirma.

“Equilibrar el texto” fue una de las partes que más le costó de ‘El detalle’, cuenta, ya que el “fondo de la historia” no deja de ser una “historia dramática, como lo es la ruptura de una pareja”. “Equilibrar esa carga dramática con la parte cómica es la que más trabajo me ha costado, pero es algo que resuelvo bastante bien en el proceso de reescritura, ahí ya voy viendo los pesos que tiene en la novela cada elemento y voy poniendo aquí y poniendo allá”, comenta Carrasco. “Ha sido un proceso trabajoso más que complicado”.

La crítica

El drama, la vis cómica y ese ámbito doméstico le valen también para criticar aspectos de nuestro día a día. Es el caso de los viajes low cost y todo lo que los rodean. “Una de las funciones de la comedia es el ser capaz de diseccionar, de criticar, de arrojar ácido sobre ciertas cosas que creo que no funcionan”, comenta Carrasco. “Me centré en las líneas de bajo coste porque me parecen representativas del modo que operamos como sociedad, descubro que esas condiciones de vida actuales inciden también en el espacio íntimo, no son esferas separadas”.

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Aunque todavía está inmerso en la promoción de ‘El detalle’, ya hay “ideas”, “muchos apuntes” para el futuro, “aunque nada decidido aún”. “Me gustaría seguir explorando ese tono de comedia, me gustaría hacerlo. Por otra parte, considero que el territorio doméstico no está agotado, puedo seguir pescando gozosamente en ese espacio, quizás vaya por ahí, pero todavía no lo sé”, concluye.

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