Inditex activa un nuevo proyecto: construirá una planta solar en su centro logístico de A Laracha

Centro logístico de Inditex en A Laracha Cedida

Inditex ha recibido luz verde por parte de la Xunta de Galicia para construir una planta de producción solar en A Laracha con capacidad de de un megavatio. Así lo recoge una reciente resolución, en la que se indica que esta instalación se destinará a "autoconsumo" del almacén logístico que posee la empresa en el polígono del municipio.

El proyecto supondrá una inversión de 2,6 millones de euros y se ejecutará en la cubierta del edificio. Constará de una instalación fotovoltaica ya existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneles o módulos fotovoltaicos) y otra nueva proyectada con una potencia de 0,9 MW y 2.268 paneles.

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La autorización concedida —que ya ha sido notificada al promotor y cuya resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia— le permitirán instalar "los módulos fotovoltaicos indicados" y también "las infraestructuras auxiliares necesarias" para distribuir la energía producida. En concreto, esta actuación incluye la ejecución de un centro de transformación de electricidad compuesto por dos transformadores ya existentes y un tercero nuevo.

El Gobierno gallego señala que las autorizaciones administrativas previas y de construcción se otorgan "sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionados técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados", necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto promovido por Inditex.