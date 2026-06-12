Inditex activa un nuevo proyecto: construirá una planta solar en su centro logístico de A Laracha
El proyecto supondrá una inversión de 2,6 millones de euros
Inditex ha recibido luz verde por parte de la Xunta de Galicia para construir una planta de producción solar en A Laracha con capacidad de de un megavatio. Así lo recoge una reciente resolución, en la que se indica que esta instalación se destinará a "autoconsumo" del almacén logístico que posee la empresa en el polígono del municipio.
El proyecto supondrá una inversión de 2,6 millones de euros y se ejecutará en la cubierta del edificio. Constará de una instalación fotovoltaica ya existente (de 0,1 MW de potencia e integrada por 368 paneles o módulos fotovoltaicos) y otra nueva proyectada con una potencia de 0,9 MW y 2.268 paneles.
La autorización concedida —que ya ha sido notificada al promotor y cuya resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia— le permitirán instalar "los módulos fotovoltaicos indicados" y también "las infraestructuras auxiliares necesarias" para distribuir la energía producida. En concreto, esta actuación incluye la ejecución de un centro de transformación de electricidad compuesto por dos transformadores ya existentes y un tercero nuevo.
El Gobierno gallego señala que las autorizaciones administrativas previas y de construcción se otorgan "sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionados técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados", necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto promovido por Inditex.