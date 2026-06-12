El gerente del Chuac destaca la necesidad de que el personal de Enfermería asuma nuevas competencias 

Foto de familia del acto de graduación de Enfermería, este viernes en el Chuac Cedida

El gerente del área Sanitario de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, participó este viernes en el acto de graduación de los 75 estudiantes de enfermería que componen la XIV Promoción de Graduados de Enfermería de la Universidad de A Coruña en el que estuvo acompañado por Marta García Pérez, secretaria general de la Universidade da Coruña; Sofía López Liñares, directora general de planificación y reforma sanitaria de la Consellería de Sanidad; Inés Fernández Fraga, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería y Enrique González Rodríguez, director de enfermería del área Sanitario de A Coruña y Cee.

Durante su intervención, Luis Verde remarcó que “en un contexto como el actual, marcado por la continúa transformación de nuestro sistema sanitario, nunca podéis perder de vista a los verdaderos protagonistas, los pacientes, pues ellos son el verdadero centro, el eje de nuestro sistema”. Según Verde, “este hecho hace patente, cada vez con más fuerza, la necesidad de que el personal de enfermería asuma nuevas competencias que puedan dar respuesta a las necesidades reales de nuestra población”.

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“Estamos seguros de que la Enfermería cuenta con los conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias para desarrollar el papel que la sociedad le demanda y el trabajo que la organización sanitaria necesita”, dijo el gerente.

Para la máxima autoridad del área Sanitario de A Coruña y Cee, “son numerosos los cambios y enorme la evolución de esta profesión, pero podría afirmar, también, que el momento actual es uno de los períodos que se consideran históricos para la Enfermería, ya que se están desarrollando acontecimientos largamente esperados por todos los profesionales”.

Verde, también destacó el importante papel de la universidad, “reflejada en esta ocasión en los profesores de la Escuela de Enfermería, a la hora de formar futuros profesionales de la sanidad, no solo transmitiendo conocimientos teóricos o técnicos, sino, también, valores éticos y morales imprescindibles para llevar a cabo esta profesión”.