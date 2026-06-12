Cruz Roja celebra la graduación de 111 estudiantes de FP en A Coruña

Graduación de los estudiantes de FP del Centro de Formación de Cruz Roja en A Coruña Cedida

Un total de 111 estudiantes de los cinco ciclos de Formación Profesional que se han impartido a lo largo del curso en el Centro de Formación de Cruz Roja en A Coruña se han sumado a los más de 3.500 profesionales que han cursado sus estudios de la mano de la organización humanitaria en la ciudad desde 1998, cuando se abrieron las instalaciones del actual centro formativo.

El acto de graduación, que tuvo lugar a última hora de la tarde del jueves en el salón de actos del IES Rosalía Mera presidido por el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira, y conducido por la directora del Centro de Formación, Aránzazu Jiménez de Llano, ha contado con la participación del propio alumnado, que compartió con sus familias y con representantes de Cruz Roja algunas de las experiencias vividas a lo largo de los últimos meses.

Graduación de los estudiantes de FP del Centro de Formación de Cruz Roja en A Coruña Cedida

Durante su intervención, el presidente provincial agradeció al alumnado su implicación y habló de futuro y, como no podía ser de otro modo, de humanidad: “Ademais da miña máis sincera felicitación, hoxe estou aquí para darvos as grazas; grazas por apostar pola nosa Organización para impulsar o voso futuro profesional. Porque é a mocidade coma vós quen ten a chave para mellorar a realidade de multitude de persoas. E porque sodes, xunto a eses máis de 3.500 profesionais que pasaron polas nosas aulas, os mellores embaixadores e embaixadoras de todo o que pode significar formarse ao abeiro dunha organización humanitaria”.

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La directora del Centro de Formación, por su parte, tuvo también palabras de agradecimiento para el claustro docente: “Gracias por los conocimientos trasmitidos, y sobre todo gracias por el apoyo y la empatía que demostráis por cada uno de los alumnos y alumnas que hoy se gradúan”, subrayó Jiménez de Llano, que recordó también todas las “primeras veces” coincidentes con la que ha sido la primera promoción en finalizar sus estudios en el marco de la nueva Ley de Formación Profesional. “Sois la primera promoción que ha estudiado Sostenibilidad y Digitalización; todos y todas os graduáis con conocimientos básicos de Primeros Auxilios, habéis defendido proyectos intermodulares y, por si fuera poco, habéis tenido también 500 horas de formación en empresas, 100 más que el alumnado del curso anterior, una mayor oportunidad para aprender directamente con la práctica”, concluyó.

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El Centro de Formación de Cruz Roja en A Coruña, de forma concertada con la Xunta de Galicia, abre el martes 16 de junio el plazo de solicitud de plaza en sus ciclos de Formación Profesional. De forma telemática (www.edu.xunta.gal/fp) y hasta el 2 de julio, las personas interesadas pueden iniciar su proceso de matrícula en el Ciclo Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Ciclo Medio en Farmacia y Parafarmacia, el Ciclo Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el Ciclo Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y el Ciclo Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.

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La resolución provisional de solicitudes se publicará el 8 de julio y sobre la misma habrá un plazo de reclamaciones entre el mismo 8 de julio y el 10 de julio a las 13.00 horas, publicándose la resolución definitiva de solicitudes el 15 de julio.

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Las fechas para la primera adjudicación ordinaria y matrícula serán del 15 de julio a las 9.00 al 18 de julio a las 13.00 horas; la segunda adjudicación ordinaria, y matrícula, del 22 de julio a las 9.00 al 24 de julio a las 13.00 horas; y la tercera adjudicación ordinaria y matrícula, del 29 al 31 de julio.