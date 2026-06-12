Bualá inaugura su nueva sede corporativa en la plaza de Santa Catalina, tras superar los 20.000 clientes

Una de las sedes de la empresa Bualá Cedida

Bualá, la comercializadora gallega de electricidad y gas, ha inaugurado sus nuevas oficinas centrales y corporativas en la plaza de Santa Catalina, 23, en A Coruña, un paso estratégico que responde al fuerte crecimiento experimentado por la compañía desde su nacimiento.

La empresa ha superado los 20.000 clientes de electricidad y gas en menos de dos años de actividad, consolidándose como una de las comercializadoras energéticas independientes de mayor crecimiento de Galicia. Este desarrollo ha impulsado la ampliación de sus equipos y la necesidad de disponer de unas instalaciones corporativas más amplias y modernas desde las que continuar liderando su expansión.

Las nuevas oficinas albergarán los departamentos de dirección, administración, operaciones, desarrollo de negocio y atención especializada, permitiendo reforzar la capacidad operativa de la compañía para seguir ofreciendo el nivel de servicio que la ha convertido en una referencia para miles de hogares, autónomos y empresas.

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A pesar del traslado de los servicios corporativos, Bualá mantendrá plenamente operativas sus oficinas de atención al cliente, contratación y asesoramiento energético en sus ubicaciones habituales de C/ San Andrés, 67 (A Coruña) y C/ Perú, 18 (Carballo), desde donde continuará prestando un servicio presencial cercano y personalizado.

Crecimiento basado en la confianza

Desde su creación, Bualá ha apostado por un modelo diferencial dentro del sector energético, ofreciendo a sus clientes tarifas fijas e indexadas a precio real de mercado, facturas claras y comprensibles, ausencia de costes ocultos y una atención al cliente cercana, profesional y resolutiva.

La compañía ha sido especialmente reconocida por simplificar la relación de los consumidores con la energía mediante un modelo de facturación transparente y fácilmente entendible, alejándose de la complejidad habitual del sector y permitiendo que los clientes conozcan exactamente qué están pagando en cada momento.

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Este enfoque ha permitido a Bualá convertirse en una alternativa cada vez más elegida por consumidores que buscan combinar ahorro, transparencia y calidad de servicio.

Con esta nueva sede, la compañía afronta una nueva etapa de consolidación y expansión, manteniendo su compromiso de ofrecer las mejores condiciones posibles a sus clientes y continuar impulsando un modelo energético basado en la cercanía, la transparencia y el ahorro.