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A Coruña

Bualá inaugura su nueva sede corporativa en la plaza de Santa Catalina, tras superar los 20.000 clientes

La comercializadora gallega de luz y gas refuerza su estructura en A Coruña y Carballo

Redacción
12/06/2026 21:19
Sede de la empresa Bualá en la plaza Santa Catalina
Una de las sedes de la empresa Bualá 
Cedida
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Bualá, la comercializadora gallega de electricidad y gas, ha inaugurado sus nuevas oficinas centrales y corporativas en la plaza de Santa Catalina, 23, en A Coruña, un paso estratégico que responde al fuerte crecimiento experimentado por la compañía desde su nacimiento.

La empresa ha superado los 20.000 clientes de electricidad y gas en menos de dos años de actividad, consolidándose como una de las comercializadoras energéticas independientes de mayor crecimiento de Galicia. Este desarrollo ha impulsado la ampliación de sus equipos y la necesidad de disponer de unas instalaciones corporativas más amplias y modernas desde las que continuar liderando su expansión.

Las nuevas oficinas albergarán los departamentos de dirección, administración, operaciones, desarrollo de negocio y atención especializada, permitiendo reforzar la capacidad operativa de la compañía para seguir ofreciendo el nivel de servicio que la ha convertido en una referencia para miles de hogares, autónomos y empresas.

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A pesar del traslado de los servicios corporativos, Bualá mantendrá plenamente operativas sus oficinas de atención al cliente, contratación y asesoramiento energético en sus ubicaciones habituales de C/ San Andrés, 67 (A Coruña) y C/ Perú, 18 (Carballo), desde donde continuará prestando un servicio presencial cercano y personalizado.

Crecimiento basado en la confianza 

Desde su creación, Bualá ha apostado por un modelo diferencial dentro del sector energético, ofreciendo a sus clientes tarifas fijas e indexadas a precio real de mercado, facturas claras y comprensibles, ausencia de costes ocultos y una atención al cliente cercana, profesional y resolutiva.

La compañía ha sido especialmente reconocida por simplificar la relación de los consumidores con la energía mediante un modelo de facturación transparente y fácilmente entendible, alejándose de la complejidad habitual del sector y permitiendo que los clientes conozcan exactamente qué están pagando en cada momento.

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Este enfoque ha permitido a Bualá convertirse en una alternativa cada vez más elegida por consumidores que buscan combinar ahorro, transparencia y calidad de servicio.

Con esta nueva sede, la compañía afronta una nueva etapa de consolidación y expansión, manteniendo su compromiso de ofrecer las mejores condiciones posibles a sus clientes y continuar impulsando un modelo energético basado en la cercanía, la transparencia y el ahorro.

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