Belén do Campo colabora en la campaña de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia

Belén do Campo, con miembros de la Fundación Josep Carreras Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, colaboró este viernes por la mañana en la campaña de sensibilización impulsada por la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, que se desarrolló en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña bajo el lema “Abre tu puerta a la lucha contra la leucemia”.

La iniciativa contó con la presencia de dos promotores de la Fundación, que informaron al personal del edificio y a las personas usuarias sobre el trabajo que desarrolla esta entidad en el ámbito de la investigación, apoyo a los pacientes y captación de personas donantes de médula ósea. Asimismo, facilitaron la formalización de formularios de colaboración a todas aquellas personas interesadas en formar parte del proyecto solidario de la Fundación.

La delegada puso en valor la labor de la Fundación Josep Carreras, referente internacional en la lucha contra la leucemia, destacando su compromiso sostenido con la investigación científica y con el acompañamiento integral a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.

Belén do Campo destacó la importancia de iniciativas como esta campaña de sensibilización, que contribuyen a dar visibilidad a la donación de médula ósea y a fomentar la solidaridad ciudadana como herramienta clave en la lucha contra la leucemia.

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Además, agradeció la labor de la Fundación Josep Carreras y de su equipo de promotores por su trabajo constante de información, concienciación y apoyo, y animó a la ciudadanía a participar activamente en este tipo de iniciativas solidarias que pueden salvar vidas.

En este contexto, la delegada de la Xunta también puso en valor el convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidad, a través de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), y la Fundación Josep Carreras, ya renovado y firmado este año 2026. La representante del Gobierno gallego subrayó que este acuerdo permite reforzar la capacidad del sistema sanitario público para dar respuesta a los pacientes que precisan un trasplante de médula ósea, especialmente en los casos de donación aloxénica no emparentada, cada vez más frecuentes.

En este sentido, destacó el incremento de la inversión hasta los 1.085.000 euros, con el objetivo de garantizar que cualquier paciente gallego que precise de una donación de médula pueda localizar un donador compatible, primero en el ámbito estatal y, si fuera necesario, en el conjunto de los registros internacionales.

La delegada puso también en valor la labor de coordinación entre el sistema español de busca de donadores, a través del Registro Español de Donadores de Médula Ósea (Redmo), y los organismos nacionales como la Organización Nacional de Trasplantes, el que permite asegurar la equidad en el acceso a estos tratamientos y la eficiencia del sistema.

Belén do Campo recordó que estos procedimientos incluyen tres modalidades: los trasplantes autólogos, en los que se emplean células del propio paciente; los alogénicos emparentados, procedentes de familiares compatibles; y los alogénicos no emparentados, necesarios entre el 25% y el 30% de los casos cuando no existe compatibilidad familiar.

La representante del Gobierno autonómico destacó el incremento de la actividad trasplantadora en Galicia. En total, a lo largo del año pasado el Sergas realizó 235 trasplantes de médula ósea. De ellos, la mayoría fueron autólogos o autrotransplantes, 156. También se realizaron 34 trasplantes de donadores emparentados y, en el caso de los trasplantes objeto del convenio, 45 alogénicos no emparentados.

La Xunta subrayó también el esfuerzo continuo en la captación de donantes, con 772 nuevas incorporaciones en 2025, hasta alcanzar un total de 15.979 personas inscritas en Galicia la 31 de diciembre. En este sentido, la delegada agradeció la solidaridad de la ciudadanía gallega y puso en valor el carácter altruista, anónimo y universal de la donación de médula ósea.

Finalmente, destacó que desde el inicio de la actividad de trasplantes de médula en la sanidad pública gallega en 1993 ya se realizaron 4.705 intervenciones, el que evidencia, “la consolidación de un sistema sanitario avanzado, solidario y altamente coordinado”.