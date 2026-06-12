Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alvedro cierra su mejor mayo gracias al tráfico de Santiago

El número de pasajeros creció casi un 75%

Abel Peña
Abel Peña
12/06/2026 17:33
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Pasajeros en la terminal de Alvedro
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mayo fue un mes de inusual ajetreo para Alvedro. El aeropuerto coruñés tuvo que absorber gran parte del tráfico del de Lavacolla, y esto conllevó un incremento en el número de pasajeros de, 74,8%, según AENA. Son 195.135 los viajeros que pasaron por la terminal herculina, poniendo a prueba la infraestructura y su gestión, que puede decirse que se saldó con un resultado positivo. Vigo también creció un 19,7%, llegando a los 113.179 viajeros.

Por supuesto, el número de operaciones en A Coruña también se incrementó, casi un 20% (19,9%) llegando a las 1.787. Pero donde mayor ha sido el despegue es con las mercancías, que se duplicaron. Es decir, que subieron un 101,6%, hasta llegar a los 3.861 kilos. Cifras como estas no volverán a darse en el aeródromo coruñés en mucho tiempo, pero sirven para dejar claro la capacidad de la terminal coruñesa en un momento de máxima competencia entre estas infraestructuras por las líneas. 

Operativo en Alvedro para cazar a un jabalí que se había colado en la pista

"Fracasa" la estrategia de Vueling de trasladar el vuelo de Heathrow a Santiago desde A Coruña

Más información

Según la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, las conexiones del aeropuerto de Santiago se llenaron más en abril en A Coruña. Y todo ello teniendo en cuenta que operaciones en Alvedro y 22 en Santiago. Ya en abril todos los ‘nuevos’ enlaces habían registrado mayores porcentajes de ocupación en Alvedro que en Rosalía de Castro, a excepción de Sevilla. El portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera que “el comportamiento de Alvedro ha sido de matrícula” . 

La parte negativa, denuncian desde la plataforma de apoyo a Alvedro, tiene que ver con la infraestructura. “Las salas de embarque se llevaron la peor parte. Con la gran cantidad de vuelos simultáneos, las salas estuvieron colapsadas. También ocurrió en la zona de recogida de maletas, donde las cintas son de tamaño reducido”. 

Pasajeros en la terminal de Alvedro

Alvedro vuelve a la normalidad y busca vuelos

Más información

Todo ello, apuntó Maroto, se resume en que las infraestructuras están “desfasadas”: “No es sostenible a largo plazo, se necesitan mejoras de manera urgente. Por supuesto, tanto el Ayuntamiento como el Consorcio de Turismo demandan a la Xunta más para que el aeródromo herculino pueda crecer, pero también se busca aumentar el número de conexiones.

Turismo intenta dotar a Alvedro de ‘hubs’ que faciliten la conectividad con todo el mundo, como Londres y Lisboa. Pero estas son tan solo algunas de las conexiones en las que el Ayuntamiento trabajará en los próximos meses. El objetivo es licitar a finales de año las nuevas rutas para Alvedro.  . 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los alumnos de segundo de Primaria del CEIP Ponte dos Brozos y cuatro de sus tutoras

Arteixo lo pasa de cine: un proyecto del Ponte dos Brozos para jugar a ser directores
Noelia Díaz
Audiencia Provincial de A Coruña

Piden 14 años de prisión al hombre que apuñaló doce veces a otro ante un bar del Orzan
Abel Peña
Escuela de Verano del Ministerio Fiscal 2026 en Mariñán con la fiscal general del estado, Teresa Peramato (tercera por la izquierda)

Peramato aboga, desde el pazo de Mariñán, por situar a las víctimas en el centro y no como “instrumento” del proceso
EFE
El ideal gallego

Un juez condena a Ione Belarra a pagar 9.000 euros al exmagistrado García Castellón por llamarle corrupto y prevaricador
Europa Press