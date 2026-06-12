Alvedro cierra su mejor mayo gracias al tráfico de Santiago

Pasajeros en la terminal de Alvedro Quintana

Mayo fue un mes de inusual ajetreo para Alvedro. El aeropuerto coruñés tuvo que absorber gran parte del tráfico del de Lavacolla, y esto conllevó un incremento en el número de pasajeros de, 74,8%, según AENA. Son 195.135 los viajeros que pasaron por la terminal herculina, poniendo a prueba la infraestructura y su gestión, que puede decirse que se saldó con un resultado positivo. Vigo también creció un 19,7%, llegando a los 113.179 viajeros.

Por supuesto, el número de operaciones en A Coruña también se incrementó, casi un 20% (19,9%) llegando a las 1.787. Pero donde mayor ha sido el despegue es con las mercancías, que se duplicaron. Es decir, que subieron un 101,6%, hasta llegar a los 3.861 kilos. Cifras como estas no volverán a darse en el aeródromo coruñés en mucho tiempo, pero sirven para dejar claro la capacidad de la terminal coruñesa en un momento de máxima competencia entre estas infraestructuras por las líneas.

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Según la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, las conexiones del aeropuerto de Santiago se llenaron más en abril en A Coruña. Y todo ello teniendo en cuenta que operaciones en Alvedro y 22 en Santiago. Ya en abril todos los ‘nuevos’ enlaces habían registrado mayores porcentajes de ocupación en Alvedro que en Rosalía de Castro, a excepción de Sevilla. El portavoz de Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera que “el comportamiento de Alvedro ha sido de matrícula” .

La parte negativa, denuncian desde la plataforma de apoyo a Alvedro, tiene que ver con la infraestructura. “Las salas de embarque se llevaron la peor parte. Con la gran cantidad de vuelos simultáneos, las salas estuvieron colapsadas. También ocurrió en la zona de recogida de maletas, donde las cintas son de tamaño reducido”.

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Todo ello, apuntó Maroto, se resume en que las infraestructuras están “desfasadas”: “No es sostenible a largo plazo, se necesitan mejoras de manera urgente. Por supuesto, tanto el Ayuntamiento como el Consorcio de Turismo demandan a la Xunta más para que el aeródromo herculino pueda crecer, pero también se busca aumentar el número de conexiones.

Turismo intenta dotar a Alvedro de ‘hubs’ que faciliten la conectividad con todo el mundo, como Londres y Lisboa. Pero estas son tan solo algunas de las conexiones en las que el Ayuntamiento trabajará en los próximos meses. El objetivo es licitar a finales de año las nuevas rutas para Alvedro. .